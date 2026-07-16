快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／台南城市棒球隊再添國手 蔡瑋泰挺進中華隊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南城市球隊捕手蔡瑋泰成功入選亞運中華隊正選名單。圖／南市體育局提供
台南城市球隊捕手蔡瑋泰成功入選亞運中華隊正選名單。圖／南市體育局提供

2026世足賽

台南市城市棒球隊捕手蔡瑋泰入選今年度第20屆亞洲運動會棒球項目中華代表隊，將披上國家隊戰袍征戰亞運，為國爭取佳績；南市體育局表示，蔡瑋泰是台南城市隊主戰捕手，此次獲國家隊青睞，不僅是個人多年努力獲得肯定，也再次展現台南在棒球人才培育上的成果。

體育局指出，南市府長期推動棒球運動，從三級棒球扎根、支持城市棒球隊訓練，到建置棒球場館、持續舉辦U12世界盃少棒賽等國際賽事，逐步打造完整的棒球發展環境，提供選手穩定成長與發揮舞台，蔡瑋泰入選亞運代表隊，也反映台南多年推動棒球政策逐漸展現成果。

體育局也說，蔡瑋泰近年在全國甲組賽事表現穩定，今年更協助台南城市棒球隊奪下2026年台啤盃甲組棒球錦標賽冠軍，無論攻守表現或場上領導能力都備受肯定，最終獲國家隊教練團青睞，取得亞運國手資格。

體育局強調，未來將持續投入資源支持城市棒球隊訓練與參賽，提供完善的培訓環境，協助選手提升競技實力，也期待蔡瑋泰在亞運舞台發揮實力，與中華隊攜手爭取佳績。

台南城市棒球隊選手蔡瑋泰入選2026亞運中華隊。圖／南市體育局提供
台南城市棒球隊選手蔡瑋泰入選2026亞運中華隊。圖／南市體育局提供

亞運 棒球 台南

延伸閱讀

亞運／運動部公布482選手參賽 棒球隊徐若熙、古林睿煬、鄭宗哲都入列

亞運棒球／培訓隊主戰捕手吳松勳受傷 戰力考量獅隊多支援1人

亞運棒球／13名職棒球員入選中華隊24人名單 富邦、台鋼沒人支援

亞運棒球／中華隊24人無悍將、雄鷹 旅外將替換徐若熙、已2人放行

相關新聞

世足賽／倒數7分鐘兩妙傳絕殺宿敵 梅西：沒人想輸英格蘭

2026年美加墨世足賽4強上演「英阿大戰」的史詩級對決，阿根廷在先落後一球的絕境下，憑藉梅西（Lionel Messi）在比賽尾聲的兩次神助攻，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭，成功奪下20日冠軍戰門票，賽後梅西也強調，能在4強賽擊敗英格蘭晉級，對於阿根廷球迷來說意義非凡。

世足賽／三闖決賽成賽史第二人 梅西有望締造神紀錄

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天傳出2助攻，助衛冕軍連兩屆闖進世界盃決賽，距離衛冕只差最後一步，個人三度踢進世界盃決賽也成史上第二人，有望在今年決賽再締造特別紀錄。

世足賽／BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 教練災難性戰術給了梅西機會

英格蘭今天在世足賽4強賽以1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠夢碎，英國廣播公司（BBC）指出，英格蘭漫長的痛苦歲月如今將延續至60年以上，這場關鍵比賽慘遭阿根廷逆轉，可能是最令人刻骨銘心的一次創傷。

世足賽／痛批德籍主帥圖赫爾「懦弱」 英球評崩潰喊：英格蘭還是老樣子

世足賽4強英格蘭慘遭阿根廷逆轉，英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）「轉攻為守」的策略慘遭外界批評，英國球評歐哈拉（Jamie O'Hara）與康迪（Jason Cundy）也在賽後痛批圖赫爾。

世足賽／英格蘭慘遭阿根廷逆轉輸在哪？台球評「8字」神解析被讚爆

英格蘭在2026年世界盃4強賽痛失決賽門票，一度取得領先優勢，卻在比賽最後階段遭阿根廷連進2球逆轉，以1比2飲恨出局。賽後除了英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）、魯尼（Wayne Rooney）砲轟總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）過於保守外，台灣知名足球球評石明謹更以「龜派棄攻，必定吃屎」8字評論戰局，直指英格蘭輸球關鍵就在於放棄進攻、過早退守，引起不少人共鳴認為「分析精闢」。

世足賽／梅西領軍再闖總決賽！阿根廷狂寫「11項」神紀錄一次看

「衛冕軍」阿根廷今日面對宿敵「三獅軍團」英格蘭，靠著球王梅西（Lionel Messi）7分鐘內送出兩次關鍵助攻，由費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，終場以2：1完成驚天逆轉，將與西班牙爭奪冠軍。這場勝利也讓阿根廷一口氣締造、追平與延續多達11項世界盃紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。