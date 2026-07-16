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亞運棒球／台南城市棒球隊再添國手 蔡瑋泰挺進中華隊
台南市城市棒球隊捕手蔡瑋泰入選今年度第20屆亞洲運動會棒球項目中華代表隊，將披上國家隊戰袍征戰亞運，為國爭取佳績；南市體育局表示，蔡瑋泰是台南城市隊主戰捕手，此次獲國家隊青睞，不僅是個人多年努力獲得肯定，也再次展現台南在棒球人才培育上的成果。
體育局指出，南市府長期推動棒球運動，從三級棒球扎根、支持城市棒球隊訓練，到建置棒球場館、持續舉辦U12世界盃少棒賽等國際賽事，逐步打造完整的棒球發展環境，提供選手穩定成長與發揮舞台，蔡瑋泰入選亞運代表隊，也反映台南多年推動棒球政策逐漸展現成果。
體育局也說，蔡瑋泰近年在全國甲組賽事表現穩定，今年更協助台南城市棒球隊奪下2026年台啤盃甲組棒球錦標賽冠軍，無論攻守表現或場上領導能力都備受肯定，最終獲國家隊教練團青睞，取得亞運國手資格。
體育局強調，未來將持續投入資源支持城市棒球隊訓練與參賽，提供完善的培訓環境，協助選手提升競技實力，也期待蔡瑋泰在亞運舞台發揮實力，與中華隊攜手爭取佳績。
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