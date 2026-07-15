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中職／獅隊延長賽逆轉收3連勝 桃猿牛棚失守無緣本季首次5連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
朱迦恩9局上敲出追平安打，拿下單場MVP。圖／統一獅提供
朱迦恩9局上敲出追平安打，拿下單場MVP。圖／統一獅提供

2026世足賽

下半季戰績暫居領先的樂天桃猿隊，今天在主場迎戰統一獅隊，前8局打完還維持1：0領先，眼看只差最後半局就能收下本季最長5連勝，但牛棚沒能守成，先在9局上被追平，延長賽10局上再被搶下2分，最終讓獅隊以3：2逆轉收下3連勝，猿隊的4連勝則告一段落。

猿隊在2局下由林子偉率先敲出安打，接著盜上二壘，並靠李勛傑的適時安打跑回本壘攻下分數，猿隊打下1：0領先，並且帶著這1分的優勢維持到8局結束。

猿隊先發洋投魔爾曼今天主投6局，雖被敲出6支安打，還投出2次四壞球保送，但都能成功化解危機，沒有失分，繳出優質先發表現。之後由蘇俊璋、莊昕諺各投1局無失分。

9局上猿隊推出代班終結者陳冠宇登板，這也是陣中守護神朱承洋8日因補位「翻船」後，陳冠宇首次接手關門工作，但先被陳聖平敲出安打，2出局二壘有人時，沒能抓下結束比賽的最後一個出局數，反倒讓朱迦恩擊出一壘方向的內野安打，獅隊將比數扳平，也讓戰線因此延長。

突破僵局制10局上，猿隊換上舒治浩登板，獅隊李丞齡、潘傑楷連續安打送回超前分，陳重羽再敲安打追加分數，迫使猿隊再換投王志煊才成功止血。10局下猿隊梁家榮安打上壘後，許賀捷的滾地球帶有1分打點，替球隊追回1分，但攻勢沒能延續，最終以1分差吞敗。

兩隊今天合計敲出22支安打、獲得6次保送，但合計留下24個殘壘，形成一場低比分的交手。獅隊打線在比賽後段才有效串連，逆轉擊敗下半季近況正旺的猿隊，收下3連勝。朱迦恩單場雙安、4度上壘，包括在9局上敲出追平安，貢獻1打點，拿下單場MVP。

獅隊先發投手喬登今天主投5.2局用110球，被敲4支安打，有3次保送，送出5次三振，失1分，無關勝敗。邱浩鈞拿下本季第2勝；鍾允華延長賽登板，收下第18次救援成功，追上富邦悍將隊曾峻岳，並列聯盟救援王。

朱迦恩9局上敲出追平安打，讓代班終結者陳冠宇吞救援失敗。圖／統一獅提供
朱迦恩9局上敲出追平安打，讓代班終結者陳冠宇吞救援失敗。圖／統一獅提供

中職 陳重羽 李勛傑

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