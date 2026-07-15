中職／黃子鵬連33.2局無失分寫本土紀錄 台鋼掃23安12：0擊落悍將

台鋼雄鷹「東岸之旅」的第二場比賽，今天在台東棒球場火力大放送，單場揮出23支支安打寫隊史次高，本土王牌黃子鵬則繳出6局無失分的表現，以連續33.2局無失分寫下本土投手新紀錄，率領雄鷹以12：0大勝富邦悍將，雙方二連戰各取1勝收場。

黃子鵬今天先發6局用79球，被敲出5支安打，有1次四壞球保送，送出1次三振，沒有失分，靠著打線的超強火力支援，加上3任牛棚投手許峻暘、陳宇宏、黃群合力守住局面，黃子鵬拿下本季第5勝、生涯台東球場首勝，並獲選單場MVP。

黃子鵬同時以連續33.2局無失分，超越統一獅隊「嘟嘟」潘威倫在2005至06年寫下的跨季連33局無失分，寫下本土投手新紀錄，有望在下一場先發就追過2000年風神締造的34.1局及今年隊友坎南寫下的35局，再挑戰凱撒在2004年獅隊凱撒寫下的連續45局無失分聯盟紀錄。

雄鷹打線今天也用棒棒開花的兇猛攻勢力挺黃子鵬，單場掃出23支安打，差1安就追平隊史最多安打紀錄，先發打線除了魔鷹外全員安打，前3棒合計掃出12安，陳文杰本季第4度繳出4安表現、曾子祐生涯首次單場5安、吳念庭也繳3安猛打賞演出；第7棒的宋柏翰同樣有3安表現。

悍將洋投威戈神此戰則是僅投3局，被敲8支安打，有2次保送，送出2K，失4分都是自責分，吞本季第3敗，接手的牛棚投手也持續失分。悍將打線全場僅敲5安，沒能攻回分數，下半季僅拿2勝吞6敗，排名聯盟墊底。