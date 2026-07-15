中職／鄭浩均單場6次四死球保送 龍隊4：0完封兄弟收二連勝

味全龍隊今天在嘉義市棒球場對上中信兄弟，掌握兄弟先發投手鄭浩均單場6次四死球保送，前6局就打下4分，加上自家投手群由洋投鋼龍先發6局無失分帶頭，4任投手合力封鎖兄弟打線，終場龍隊以4：0完封中信兄弟，收下二連勝。

龍隊在3局上攻破兄弟先發投手鄭浩均，林辰勳、郭天信接連安打，吉力吉撈．鞏冠獲觸身球保送形成滿壘，張政禹安打敲回全隊第1分， 朱育賢高飛犧牲打再添分數，先取得2：0領先，但也留下滿壘的殘壘。

6局上龍隊的進攻，鄭浩均連續投出3次四壞球保送，留下滿壘的局面退場，龍隊由劉俊緯掃出高飛犧牲打，李凱威代打再敲安打送回1分打點，龍隊單局多添2分，將比數拉開為4：0，一路領先至終場。

鋼龍此戰先發6局用99球，被揮出6支安打，送出1K，沒有失分，與李超、林子昱、趙璟榮合力完封對手，鋼龍拿下本季第4勝及單場MVP。

鄭浩均今天主投5局，被敲出4支安打，但投出4次四壞球保送還有2次觸身球，另送出5次三振，失4分都是自責分。吞本季第5敗。