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中職／經歷獨盟甘苦來中職 桃猿洋砲威克盼能長遠發展
中華職棒樂天桃猿新洋砲威克今天首度隨隊，接下來將先到二軍備戰，當初離開日職後選擇留在日本獨立聯盟，如今真的獲得中華職棒機會，他希望能在這邊長遠發展。
34歲的外野手威克（Adam Walker）生涯從美國職棒小聯盟起步，2022年開始轉戰亞洲，先後效力日本職棒讀賣巨人、福岡軟銀鷹隊，曾有單季23轟演出，2025年轉戰日本獨立聯盟，今年改效力日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊，隨後獲得猿隊邀約來到台灣。
威克透露，2019年時就曾與經紀人研究到美國以外地區打球的機會，中、日、韓職都有研究，後來先到日本，如今來到台灣感到很興奮，「亞洲球風有點不同，但棒球就是棒球，一旦你上了球場，目標就是比對手得到更多分，贏下比賽。」
在離開日職後，威克選擇在日本獨立聯盟打拚，他透露當時或許有機會回到美國的獨立聯盟，但選擇在日本，希望有更多機會被球探注意到，也發揮作用讓自己能來到台灣，「對我來說，我就是把球打好，自然會有球隊想要簽我。」
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