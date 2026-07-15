中職／捕手張翔首次參戰亞運 期待與旅外4投再當隊友

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔入選名古屋亞運棒球台灣隊，首次參與一級國際賽，並再次與旅外投手莊陳仲敖、王彥程、古林睿煬、林昱珉當隊友，張翔很期待。

今天在媒體聯訪時談到入選亞運的心情，張翔表示，自己沒有特別期待，即使捕手只有2人也不擔心要扛起更多責任，「就是一場一場來，把比賽打好。」

23歲的張翔過去唯一入選成棒國家隊是在2022年U23世界盃，當時隊友莊陳仲敖、王彥程這次也入選，還有前獅隊投手古林睿煬、U18培訓隊隊友林昱珉也再次聚首。4人如今都在國外職棒效力，張翔透過影片觀察到莊陳仲敖、王彥程投球變得更成熟，尤其期待再與古林睿煬搭配，「接他的球很爽。」

張翔今年成為獅隊重要捕手戰力，他認為已經逐漸適應職棒節奏，今年在一軍懂得如何調整自己，過去被教練團擔心的體能狀況也沒有問題，「現在沒什麼感覺，每天都可以出賽。」

獅隊總教練林岳平認為，張翔若要成為未來國家隊需要的捕手，亞運會是他重要的一步，相較於其他大型國際賽事，亞運更適合年輕球員發揮，體驗國家層級的競爭。