中職／單年2度披國家隊戰袍 陳晨威盼挑戰亞運金牌

中華職棒樂天桃猿隊外野手陳晨威入選名古屋亞運棒球24人名單，今年第2度披上國家隊戰袍，陳晨威表示，自己一切服從國家命令，也期待這次堅強陣容能夠挑戰金牌。

陳晨威是2024年世界12強棒球賽冠軍隊成員，今年初又代表台灣出戰世界棒球經典賽，如今又接受亞運召喚，陳晨威坦言，過去沒有體驗過一年打2次國際賽，但自己沒有選擇，就是服從國家命令，也希望能爭取更好的成績。

觀看這次台灣隊名單，陳晨威表示，投手群戰力接近年初的經典賽，「應該蠻有機會為台灣拿下金牌。」上一次台灣在亞運棒球奪金已經是2006年的杜哈亞運，陳晨威希望能夠擊敗韓國隊，「這次名單看起來，我們實力真的蠻好的。」

至於自己無法在9月時幫助到猿隊戰績，陳晨威認為，能做的就是在去國家隊報到前，盡可能幫球隊穩定前進，也期待近期球隊洋將的加入能夠填補戰力空缺。

今年球季因為國際賽提前開機，球季中又多了一個父親的角色，陳晨威表示，現階段體能調節是較大課題，剛離開月子中心展開育兒生活，半夜起床餵奶是以前沒有經驗過的事，無法確定對體能的影響，只能找時間多休息，「當了爸爸，才知道爸媽真的很辛苦。」