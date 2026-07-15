中職／獅隊支援亞運最多人 林岳平：要5個也可以

名古屋亞運棒球項目名單公布，中職統一7-ELEVEn獅隊外野手朱迦恩、捕手張翔入列，總教練林岳平支持球員參賽，認為這是難得經驗，「要出5個人也可以。」

亞運棒球24人名單中共有13位職棒球員，跨足美、日、韓、中職，其中中華職棒6隊僅4隊支援，富邦悍將、台鋼雄鷹未支援教練團預定人選，樂天桃猿、中信兄弟、味全龍各1人，獅隊2人最多。

林岳平今天接受媒體聯訪時透露，最初提供7、8人的名單供國家隊教練團參考，也知道中職各隊要支援1到2人，「朱迦恩是我們現在最好的打者之一，張翔也是很重要的戰力，我認為他們都有助於國家隊戰力，獲得肯定就去打，因為四年後未必再有這個機會。」

林岳平球員時期拿過亞運金牌、銀牌，更在2023年世界棒球經典賽擔任台灣隊總教練，他認為只要國家隊需要戰力，在球隊能夠配合的情況下，都會全力支持，「希望選手有更廣的棒球視野，我也帶過國家隊，知道選材跟協調是很困難的。」

而這次亞運名單中，不乏旅外高層級選手，林岳平認為國家隊仍要回到贏球考量，「國家認定這是亞洲最高的運動大會，想要得牌、更高的成績，就是得找最強的戰力。在符合條例下去做該做的事。」

不過林岳平也已經開始為了獅隊9月的戰力預作準備，先前拉上柯育民、今天換上余羿賢，就是為了測試捕手張翔不在時誰能銜接，外野戰力則最不擔心，林岳平表示：「這也是一個好的循環，其他人可以把握機會。」