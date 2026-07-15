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中職／陳晨威入選亞運影響戰力 曾豪駒：這是責任跟義務

中央社／ 記者蘇志畬桃園15日電
曾豪駒（右）與陳晨威。 聯合報系資料照
曾豪駒（右）與陳晨威。 聯合報系資料照

2026世足賽

名古屋亞運棒球項目名單公布，中職樂天桃猿隊外野手陳晨威入選，總教練曾豪駒能理解國家隊要追求好成績，才能帶動台灣棒球，縱使影響季賽戰力，「這是我們的責任跟義務。」

亞運棒球24人名單中共有13位職棒球員，跨足美、日、韓、中職，然而中華職棒6隊中統一7-ELEVEn獅隊支援外野手朱迦恩、捕手張翔2人最多，另外味全龍劉基鴻、中信兄弟黃韋盛和樂天桃猿陳晨威，富邦悍將、台鋼雄鷹未支援球員。

原先規劃中職6隊各支援1位球員，結果有2隊未支援選手，曾豪駒今天接受媒體聯訪時表示：「既成事實就不用再去陳述。我相信每次國際賽都想拿好成績，名單出來我們盡力配合。」

最初陳晨威獲得徵詢時，樂天球團也曾與亞運教練團進行溝通，曾豪駒對此表示，最終就是尊重國家隊教練團的評估，「每隊其實有出主力選手，都會有影響。那當然我們就是想辦法在現有的隊形去取得好成績，這是我們的責任跟義務。」

談到陳晨威缺陣造成的戰力缺口，曾豪駒笑說：「只能7、8月先累積多一點勝場。等到9月他不在的時候，再看誰狀況比較好，可以替補上來。」

過去曾帶領台灣隊拿下世界12強棒球賽冠軍，曾豪駒表示，國家隊確實在選才、協調上很辛苦，但也是為了國際賽要有好成績，「有好成績一定會帶動國內棒球。能去打的選手就是盡量去表現自己的能力，我相信每位選手都嚮往國家隊，非常想為國家去貢獻。」

陳晨威 亞運 曾豪駒

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