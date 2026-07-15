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中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

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中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊何宗旂任意引退

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍隊何宗旂任意引退。 味全龍臉書
味全龍隊何宗旂任意引退。 味全龍臉書

2026世足賽

味全龍球團今天指出，陣中20歲投手何宗旂因多次違反球隊生活紀律規範，多次輔導仍未改善，球團與球員雙方經協商後，何宗旂決定提出任意引退申請，球團予以同意，依中華職棒大聯盟相關規定辦理。

何宗旂為龍隊去年季中選秀第4輪指名的選手，並以簽約金250萬元及激勵獎金50萬元加盟。生涯還未有一軍出賽紀錄，今年則是在二軍後援出賽10場，投了9.1局失5分（4分自責分），防禦率3.86，留下1敗和1次救援成功，最快球速達151公里。

龍隊球團今天公告，「何宗旂多次違反球隊生活紀律規範，經球團多次輔導及要求改善仍未見成效，且無法達成後續合作共識，經球團與球員協商後，何宗旂決定提出任意引退申請，球團予以同意，依中華職棒大聯盟相關規定辦理。感謝其過去對球隊的付出，並祝福未來一切順利。」

中職稍後也公告，味全球團所屬球員何宗旂，依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。

中職 中華職棒 味全龍

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