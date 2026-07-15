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四國菁英棒球賽／3投壓制、曾聖安美技 中華隊奪季軍
四國菁英棒球對抗賽中華與韓國爭季軍，中華隊3任投手郭子銓、林佾葳、王宇傑聯手壓制，讓韓國1分未得，8局下曾聖安有長傳助殺美技擋住失分，中華隊終場1比0奪下季軍。
2026年四國菁英棒球對抗賽中華隊與韓國隊預賽交手受雨勢影響，比賽計算到5局上完成，裁定韓國6比0搶勝，而預賽5局下半中華隊投手郭子銓有登板，投到2人出局因裁定、紀錄不算，郭子銓今天則擔任季軍戰先發投手。
中華隊今天1局上就攻占滿壘，但缺適時一擊，3局上2人出局後許庭綸敲出安打，抓準韓國隊投手群控球狀況，連續選到2次四壞保送，滿壘時靠著暴投跑回1分。
郭子銓預賽後援登板受雨勢影響控球、保送偏多，季軍戰先發投出不同表現，1局下2人出局後雖投出保送、被敲出安打，但穩守不失分。
郭子銓2局下2人出局後，因為隊友守備失誤讓韓國隊上壘，但沒讓韓國隊延續攻勢，3局下雖被首名打者敲出安打，但穩守不失分，4局下連飆3次三振；總計投4局，僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、6次三振，無失分。
林佾葳接替中繼登板，投3.2局僅被敲出1支安打、無失分，8局下2人出局、壘上有人局面，換上王宇傑登板後援，雖被姜旼佑（Kang Minwoo）敲出安打，但中華隊右外野手曾聖安長傳本壘助殺美技，幫助球隊擋下失分。
王宇傑9局續投穩守，今天總計投1.1局，被敲出2支安打，投出1次三振、無失分，電視轉播最快球速153公里，替球隊守住勝利。
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