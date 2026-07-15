棒球／郭泓志領軍魔鬼特訓 偏鄉投手關懷營導入運科 打造頂級培訓
「偏鄉孩子擁有很好的運動天賦，只要找到正確方向，願意吃苦、持續努力，就有機會站上更大的舞台。」前大聯盟巨投郭泓志語重心長地表示。為了這場精準特訓，郭哥教練團花了近半年的時間規劃，將下肢訓練、蓄力、核心、投球動力鏈與防護恢復全部整合在一起，今年更首度加入打擊課程，讓投、打觀念相互串聯，就是希望孩子知道，一名投手不是只會丟球，更要懂得訓練、懂得保護自己。
由浪凡慈善基金會主辦的《第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營》正式落幕，今年以「TEAM TAIWAN 從浪凡出發」為核心理念，聚焦具發展潛力的種子投手進行深度培育，導入更完整的 WBC 國家隊訓練概念，打造屬於偏鄉孩子的人才培育新模式。
「我們不是來參加夏令營，而是來學習如何成為真正的投手。希望大家拿出態度，把每一天都當成未來的重要養分。」郭泓志嚴厲卻充滿關愛的「態度說」，成為這四天三夜最震撼孩子心靈的關鍵。最讓基金會感動的轉變也悄悄發生，不是孩子球速提升了多少，而是他們的想法開始改變。有學員在心得中寫下：「最大的收穫不是訓練，而是觀念與態度。」也有人表示，終於知道如何有效率訓練自己，未來方向更加明確；更有孩子許下承諾，希望未來像郭泓志一樣，有能力後也能回來幫助更多打棒球的小朋友，讓這份陪伴與投手魂持續傳承。
浪凡慈善基金會董事長馬詠睿在現場勉勵所有學員，每一位能站在第三屆浪凡盃的孩子，都是從各校挑選出的潛力種子。「有辛苦，才會有收穫。謝謝郭哥與教練團把最寶貴的經驗毫無保留分享給大家。希望大家每天回到飯店，都能整理學到的內容，養成做筆記、反思與練習的習慣，讓自己一天比一天進步。」
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