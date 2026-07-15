棒球／郭泓志領軍魔鬼特訓 偏鄉投手關懷營導入運科 打造頂級培訓

「偏鄉孩子擁有很好的運動天賦，只要找到正確方向，願意吃苦、持續努力，就有機會站上更大的舞台。」前大聯盟巨投郭泓志語重心長地表示。為了這場精準特訓，郭哥教練團花了近半年的時間規劃，將下肢訓練、蓄力、核心、投球動力鏈與防護恢復全部整合在一起，今年更首度加入打擊課程，讓投、打觀念相互串聯，就是希望孩子知道，一名投手不是只會丟球，更要懂得訓練、懂得保護自己。

由浪凡慈善基金會主辦的《第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營》正式落幕，今年以「TEAM TAIWAN 從浪凡出發」為核心理念，聚焦具發展潛力的種子投手進行深度培育，導入更完整的 WBC 國家隊訓練概念，打造屬於偏鄉孩子的人才培育新模式。

「我們不是來參加夏令營，而是來學習如何成為真正的投手。希望大家拿出態度，把每一天都當成未來的重要養分。」郭泓志嚴厲卻充滿關愛的「態度說」，成為這四天三夜最震撼孩子心靈的關鍵。最讓基金會感動的轉變也悄悄發生，不是孩子球速提升了多少，而是他們的想法開始改變。有學員在心得中寫下：「最大的收穫不是訓練，而是觀念與態度。」也有人表示，終於知道如何有效率訓練自己，未來方向更加明確；更有孩子許下承諾，希望未來像郭泓志一樣，有能力後也能回來幫助更多打棒球的小朋友，讓這份陪伴與投手魂持續傳承。

第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營集結花東各校及臺東體中主力投手，歷經四天、每天十小時的密集訓練，在郭泓志教練團帶領下，透過系統化課程與運動科學訓練，為偏鄉棒球人才扎下更厚實的基礎。圖／浪凡慈善基金會提供

浪凡慈善基金會董事長馬詠睿在現場勉勵所有學員，每一位能站在第三屆浪凡盃的孩子，都是從各校挑選出的潛力種子。「有辛苦，才會有收穫。謝謝郭哥與教練團把最寶貴的經驗毫無保留分享給大家。希望大家每天回到飯店，都能整理學到的內容，養成做筆記、反思與練習的習慣，讓自己一天比一天進步。」