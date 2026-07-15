日職／軟銀宣布徐若熙完成腰部手術 預計休養2至3個月

日職軟銀隊今天正式發布消息，陣中的25歲台灣投手徐若熙已在今天完成腰部手術，預計需要休養2至3個月才能恢復訓練，這也意味他今年例行賽幾乎無法再登板。

徐若熙原訂要在6月7日先發出賽，但前一天因出現腰傷取消登板，被轉入復健組，根據日本媒體的報導，這期間他曾低調返台就醫、尋求第二意見，之後在動手術和保守治療中做出抉擇。

如今球隊正式公布消息指出，徐若熙因右側第5腰椎與薦椎椎間盤突出，進行經椎弓間全內視鏡椎間盤摘除術，今天已在兵庫縣尼崎市完成手術，預計要2至3個月才能恢復競技活動，意味本季例行賽幾乎報銷。

徐若熙去年季後以3年15億日圓的大約加盟軟銀，在一軍出賽6場，共投30.2局，拿下2勝3敗、防禦率4.99，如今因傷動刀休養。