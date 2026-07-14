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四國菁英棒球賽／日本3轟搶勝 中華吞敗拚季軍戰

中央社／ 台北14日電
四國菁英棒球賽中華隊1：12不敵日本，只能爭季軍。 挺悍創行銷提供
四國菁英棒球賽中華隊1：12不敵日本，只能爭季軍。 挺悍創行銷提供

2026世足賽

四國菁英棒球對抗賽中華今天與日本交手，日本團隊敲15安、包括3轟，打線發揮以12比1、7局擊敗中華。日本明天將與美國爭冠，中華則將在季軍戰與韓國交手。

2026年四國菁英棒球對抗賽中華首戰不敵美國NCAA明星隊，昨天與韓國隊交手打線受制，比賽因雨5局上半打完裁定吞敗。

中華隊今天繼續在台中洲際棒球場與日本隊交手，派出今年選秀第4輪獲得中信兄弟指名的投手黃玠瀚先發，與今年選秀第7輪獲得樂天桃猿隊指名的台日混血捕手白井雄登搭配。

黃玠瀚1局上1人出局後被赤堀颯敲出陽春砲，接著接連被榊原七斗、渡部海敲出安打，再四壞保送黑田義信，2人出局後被今津慶介敲安再掉1分。

2局上1人出局後被岡田啓吾敲出三壘打，因為犧牲打失掉1分，4局上先四壞保送鈴木湧陽、跑者盜上二壘，被岡田啓吾敲安掉分，因失誤一口氣跑上三壘，2人出局因捕逸掉分，再被黑田義信敲出2分砲後退場。

中華隊由顏承恩接替登板沒有多掉分數，投到6局上有狀況，接連被敲出3支安打，再因失誤、高飛犧牲打失掉2分。

7局上中華隊換上邱兆慶接棒投球，1人出局後接連投出保送、發生暴投，張彥澤接替登板，因高飛犧牲打失掉1分，接著被西野啓也敲出2分砲。

中華隊前5局沒有拿下分數，6局下汪家毅、何品室融接連敲出安打，靠著接連滾地球跑回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

日本隊先發投手藤本士生投5局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、沒有四死球保送，無失分、拿下勝投。

黃玠瀚總計投3.2局，被敲出9支安打，包括2發全壘打，投出3次四壞保送、3次三振，失掉7分、承擔敗投。

預賽賽程結束，中華戰績3敗，明天將與韓國隊季軍戰再碰頭，日本則將與美國爭冠。

棒球 日本 日本隊

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