中職／蔣銲7局好投鎖死兄弟攻勢 龍隊揮別本季最長4連敗
中信兄弟隊近兩場攻下15分的火力，今天碰上味全龍隊洋投蔣銲灰飛煙滅，在他7局投球任內只出現2安打，全場4安打，終場以1：2輸球，終止2連勝，龍隊本季最長的4連敗畫下句點。
蔣銲前4局讓兄弟12上12下，失分出現在第五局，開局保送詹子賢，再被岳東華敲安，接下來兩棒滾地球換推進。
兄弟雖先取得1：0領先，但六局上拿莫．伊漾就面對勝騎士敲追平陽春砲，兩出局後張政禹、劉基鴻、李凱威連3棒安打攻下超前分。
兩隊先發投手都有一場7局好投，勝騎士被敲8安打、失2分，蔣銲被敲2安打、失1分，龍隊2：1領先進入後段戰。
林凱威第九局關門，首位打者張士綸打向三壘方向的彈跳球，劉基鴻未能掌握，紀錄上是安打，再保送詹子賢，岳政華在兩出局、一二壘有人打向二壘方向，原先跑出內野安打，經重播輔助判決確認為自打球，岳政華回到打擊區，再次挑戰二壘防區，這回由李凱威接球穩穩抓下出局數，龍隊艱辛守住1分差勝利。
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