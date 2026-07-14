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中職／鈴木駿輔危機中撐住繳6局好投 悍將中止5連敗光總心臟快跳出來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊鈴木駿輔先發6局無失分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊鈴木駿輔先發6局無失分。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔面臨危機關關難過關關過，最終完成6局無失分好投，幫助悍將以2：0完封台鋼雄鷹隊，本季最長的5連敗至此畫下句點。

鈴木駿輔此役前3局危機四伏，皆面臨得點圈危機，但最終都力保不失，包括第三局滿壘面對陳文杰飆K，悍將隨即在四局上林澤彬安打、張育成保送後，由王苡丞的得點圈安打先馳得點。

悍將第六局攻勢再起，林澤彬、王苡丞雙雙敲出各自的單場第2支安打，范國宸補上安打送回第2分，雄鷹洋投後勁最終先發6局被敲5安打、失2分。

鈴木駿輔則以102球完成6局投球、無失分，被敲2安打、4次四死球保送，同時也送出8次三振，將2：0領先交到牛棚手中。

曾峻岳第九局登板在兩出局後出現兩次保送，讓戰局再次緊繃，驚險時刻讓王博玄擊出三壘飛球出局。贏球瞬間，悍將總教練後藤光尊也拉拉自己的球衣胸口處，示意心臟快跳出來，流露調皮一面。

中職 林澤彬 范國宸

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