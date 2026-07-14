日職／林安可無緣連3場開轟 觸身球上壘跑回保險分

上周末2場3轟的火燙手感，林安可未能延續到本周，今天面對羅德隊2打數沒有安打，第五局因觸身球上壘並跑回分數，所屬的西武獅隊終場以2：1贏球。

羅德由右投傑克森（Andre Jackson）先發，林安可擔任第五棒、指定打擊，第二局由第四棒尼文（Tyler Nevin）的陽春砲開局，林安可打向中外野遭到接殺。林安可為第五局首位打者，挨觸身球上壘，趁石井一成安打進占三壘，渡部聖彌再補上高飛犧牲打，林安可跑回西武的第2分。

西武第六局的攻勢由滝澤夏央敲安、尼文保送展開，一出局攻占一、二壘有人，羅德在此時換上左投坂本光士郎，林安可面對149公里直球打向二壘形成雙殺打，未能建功，林安可出局後也仰頭嘆氣。

西武先發投手平良海馬投6局被敲7安打、力保不失，帶著2：0領先退場。第九局甲斐野央一登板連3保送上演「劇場」，接下來先讓藤原恭大擊出雙殺打，再面對西川史礁飆再見三振，將無人出局、滿壘的巨大危機控制在只失1分。