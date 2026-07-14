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職棒雙星洪嘉恩、許書城返母校 百年僑領義舉串起金門追夢故事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
職棒新秀許書城（左五）今天重返母校中正國小，校長陳為信（左三）今天代表學校頒贈匾額給許家人，表彰許的先祖許及豁。記者蔡家蓁／攝影
職棒新秀許書城（左五）今天重返母校中正國小，校長陳為信（左三）今天代表學校頒贈匾額給許家人，表彰許的先祖許及豁。記者蔡家蓁／攝影

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金門棒球迎來歷史性一刻。今年中華職棒新人選秀，從金門三級棒球一路培育的洪嘉恩獲味全龍指名，U18世界盃國手許書城則加入中信兄弟，兩名土生土長的金門子弟攜手踏上職棒舞台，不僅改寫外界對離島棒球的刻板印象，也讓金門百年來重視教育、勇於拚搏的精神再次受到矚目。

中正國小今天下午舉辦「校友返校分享會暨先祖表彰儀式」，邀請兩名職棒新秀返校與學弟妹分享追夢歷程，同時表彰許書城十七世祖許吉豁（又名許及轄）先生百年前捐資興學的善舉，串聯金門教育與棒球發展的百年脈絡。

校方指出，民國16年學校前身「金門公學」創校時，旅菲僑領許及轄慷慨捐贈5000銀元興建學校大禮堂，後人為感念其仁風義舉，特別命名為「及轄堂」，地方文史工作者盛根本考證，當時5000銀元足以購置房產，價值非凡，展現旅外金門人致富不忘故里的精神。校長陳為信今天代表學校頒贈匾額，感念其對家鄉教育的貢獻，也盼這份飲水思源、回饋桑梓的精神代代相傳。

金門早年因資源有限，棒球發展並不被外界看好，直到107年中正國小棒球隊由鄭宇神教練改組重整教練團，並與金寧中小學組成聯隊征戰各項賽事，逐步在全國賽嶄露頭角，曾勇闖陽明山盃全國軟式棒球賽八強，也在兩岸賽事奪得亞軍，為金門棒球奠定厚實基礎。

洪嘉恩正是這套培育體系的代表人物。他一路就讀中正國小、金城國中、金門農工，小學時因個性活潑被隊友暱稱為「外交部長」，從外野手轉任投手後逐漸嶄露頭角，曾在陽明山盃十六強戰後援救火，並擊出再見安打率隊挺進八強，如今圓夢加入味全龍。

許書城則以沉穩抗壓著稱，小學曾因守備失誤自責不已，卻能在下一場比賽登板完封對手；去年代表中華隊參加U18世界盃，即使場上發生失誤，仍迅速調整心態，展現成熟心理素質，最終獲中信兄弟青睞。

返校分享時，兩人勉勵學弟妹勇敢追夢。許書城表示，「只要努力練習，不論身在何處，都還是有機會挑戰職業球員的夢想」；洪嘉恩則鼓勵大家珍惜每一次上場機會，把每場比賽都當成展現自己的舞台。

活動中，中正國小家長會長葉杭也致贈「台灣金棒」高粱酒給兩人，許書城則回贈書籍與紀念禮物。從百年前華僑捐資興學，到今日職棒校友返校傳承，中正國小見證的不只是兩位球員的成功，更是一段跨越百年的教育薪火，也讓金門勇於追夢、回饋家鄉的精神持續延續。

中正國小家長會長葉杭（左）也致贈「台灣金棒」高粱酒給職棒新秀許書城。記者蔡家蓁／攝影
中正國小家長會長葉杭（左）也致贈「台灣金棒」高粱酒給職棒新秀許書城。記者蔡家蓁／攝影

職棒新秀許書城（左）今天返回中正國小，致贈簽名球給學弟。記者蔡家蓁／攝影
職棒新秀許書城（左）今天返回中正國小，致贈簽名球給學弟。記者蔡家蓁／攝影

中正國小家長會長葉杭（右四）也致贈「台灣金棒」高粱酒給職棒新秀許書城（左四）與洪嘉恩（右三），兩人的父母也上台一起合影。記者蔡家蓁／攝影
中正國小家長會長葉杭（右四）也致贈「台灣金棒」高粱酒給職棒新秀許書城（左四）與洪嘉恩（右三），兩人的父母也上台一起合影。記者蔡家蓁／攝影

職棒新秀許書城（左三）與洪嘉恩（左二）今天重返母校中正國小，並與昔日的教練合影。記者蔡家蓁／攝影
職棒新秀許書城（左三）與洪嘉恩（左二）今天重返母校中正國小，並與昔日的教練合影。記者蔡家蓁／攝影

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