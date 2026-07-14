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亞運棒球／王彥程入選引韓媒熱議 韓華鷹：配合中華隊徵召

中央社／ 記者楊啟芳首爾14日專電
王彥程入選名古屋亞運台灣棒球名單，引發韓媒討論；韓華鷹則表態，若接獲正式請求，會在不影響球員負擔下配合徵召。 中央社
王彥程入選名古屋亞運台灣棒球名單，引發韓媒討論；韓華鷹則表態，若接獲正式請求，會在不影響球員負擔下配合徵召。 中央社

2026世足賽

名古屋亞運棒球台灣24人名單今天出爐，納入13名職棒球員，其中韓國職棒韓華鷹隊的王牌外援王彥程也入選，引起韓國媒體討論，韓華鷹隊表示，會在不造成選手負擔下配合徵召。

2026年名古屋亞運棒球項目代表團名單今天公布，名單中納入13名職棒球員，包括中職球員5人、旅外球員8人，美職、日職、韓職的台灣選手都有，引起國內外討論。

根據韓聯社今天報導，王彥程是韓華的亞洲外援，本季在韓職出賽17場，繳出7勝3敗、防禦率3.59的成績，是球隊核心先發投手。且韓華陣中的內野手盧施煥、外野手文賢彬也已確定獲韓國代表隊徵召，如今王彥程也將出戰亞運，球隊勢必出現戰力空缺。

不過，韓華球團的立場不會阻止王彥程打亞運，韓華團長孫奕說：「我們一直持續與王彥程討論參加亞運一事，若收到台灣方面的正式請求，計畫在不造成球員過度負擔的範圍內配合徵召。」

名古屋亞運棒球項目將從9月21日進行至27日，因此這段時間王彥程將會暫時離開球隊。台灣與韓國同被分在預賽B組，韓媒預測，王彥程也有可能在對韓國之戰登板，除了9月21日的台韓戰，雙方很有可能於決賽再度交手。

王彥程 亞運 韓華鷹

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