亞運棒球／「大聯盟球員」鄭宗哲竟列入名單！韓媒警戒：台灣最強戰力出擊

名古屋亞運中華隊名單出爐，棒球項目24人名單有王彥程、林昱珉、鄭宗哲、古林睿煬和徐若熙等旅外球員，引發多家韓媒關注。

據韓聯社報導，王彥程將代表中華隊出戰亞運，母隊韓華鷹隊表示，會配合徵召。中華隊與南韓同在亞運棒球B組，因此王彥程有可能在對南韓之戰登板。

報導提到，中華隊除了王彥程之外，也把每逢國際賽就讓南韓打線吃足苦頭的左投林昱珉，以及2026世界棒球經典賽對南韓開轟的「大聯盟球員」鄭宗哲列入名單。韓媒認為，鄭宗哲目前正在大聯盟出賽，紅襪隊是否會同意放行仍是未知數。目前有腰傷的投手日職軟銀隊投手徐若熙，也存在被更換的可能性。

以戰力來看，南韓若能在分組賽最大關卡、也就是21日對中華隊取勝，預料將大幅提高晉級決賽的機會，到了決賽，南韓很可能再次對上中華隊。中華隊同樣將對南韓之戰視為最大關鍵，預料將動員王彥程等主力投手全力應戰。

其他韓媒也對中華隊陣容高度緊戒，《Xportsnews》形容這是「大聯盟戰力總動員」。《OSEN》提到「韓國殺手」古林睿煬、林昱珉入列。《京鄉體育》則是形容，WBC雙王牌再加上王彥程助陣，亞運棒球台灣將以最強戰力出擊。

亞運棒球中華隊24人名單揭曉，包括8位旅外球員。圖／AI生成