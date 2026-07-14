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亞運棒球／「大聯盟球員」鄭宗哲竟列入名單！韓媒警戒：台灣最強戰力出擊

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲。 聯合報系資料照
鄭宗哲。 聯合報系資料照

2026世足賽

名古屋亞運中華隊名單出爐，棒球項目24人名單有王彥程林昱珉鄭宗哲古林睿煬徐若熙等旅外球員，引發多家韓媒關注。

據韓聯社報導，王彥程將代表中華隊出戰亞運，母隊韓華鷹隊表示，會配合徵召。中華隊與南韓同在亞運棒球B組，因此王彥程有可能在對南韓之戰登板。

報導提到，中華隊除了王彥程之外，也把每逢國際賽就讓南韓打線吃足苦頭的左投林昱珉，以及2026世界棒球經典賽對南韓開轟的「大聯盟球員」鄭宗哲列入名單。韓媒認為，鄭宗哲目前正在大聯盟出賽，紅襪隊是否會同意放行仍是未知數。目前有腰傷的投手日職軟銀隊投手徐若熙，也存在被更換的可能性。

以戰力來看，南韓若能在分組賽最大關卡、也就是21日對中華隊取勝，預料將大幅提高晉級決賽的機會，到了決賽，南韓很可能再次對上中華隊。中華隊同樣將對南韓之戰視為最大關鍵，預料將動員王彥程等主力投手全力應戰。

其他韓媒也對中華隊陣容高度緊戒，《Xportsnews》形容這是「大聯盟戰力總動員」。《OSEN》提到「韓國殺手」古林睿煬、林昱珉入列。《京鄉體育》則是形容，WBC雙王牌再加上王彥程助陣，亞運棒球台灣將以最強戰力出擊。

亞運棒球中華隊24人名單揭曉，包括8位旅外球員。圖／AI生成
亞運棒球中華隊24人名單揭曉，包括8位旅外球員。圖／AI生成

投手11人

徐若熙（日職軟銀）

古林睿煬（日職火腿）

孫易磊（日職火腿）

王彥程（韓職韓華）

莊陳仲敖（美職運動家）

林昱珉（美職響尾蛇）

潘文輝（美職費城人）

郭子銓（台灣電力）

林佾葳（合作金庫）

王宇傑（台灣電力）

王政浩（合作金庫）

捕手2人

蔡瑋泰（台南市）

張翔（統一獅）

內野手7人

鄭宗哲（美職紅襪）

劉基鴻（味全龍）

黃韋盛（中信兄弟）

陳敏賜（台壽霸龍）

高育瑋（合作金庫）

李亦崴（合作金庫）

林雨力（台壽霸龍）

外野手4人

陳晨威（樂天桃猿）

朱迦恩（統一獅）

楊振裕（合作金庫）

陳孝允（合作金庫）

鄭宗哲 亞運 林昱珉 古林睿煬 徐若熙 王彥程

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