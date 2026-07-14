亞運棒球／「大聯盟球員」鄭宗哲竟列入名單！韓媒警戒：台灣最強戰力出擊
名古屋亞運中華隊名單出爐，棒球項目24人名單有王彥程、林昱珉、鄭宗哲、古林睿煬和徐若熙等旅外球員，引發多家韓媒關注。
據韓聯社報導，王彥程將代表中華隊出戰亞運，母隊韓華鷹隊表示，會配合徵召。中華隊與南韓同在亞運棒球B組，因此王彥程有可能在對南韓之戰登板。
報導提到，中華隊除了王彥程之外，也把每逢國際賽就讓南韓打線吃足苦頭的左投林昱珉，以及2026世界棒球經典賽對南韓開轟的「大聯盟球員」鄭宗哲列入名單。韓媒認為，鄭宗哲目前正在大聯盟出賽，紅襪隊是否會同意放行仍是未知數。目前有腰傷的投手日職軟銀隊投手徐若熙，也存在被更換的可能性。
以戰力來看，南韓若能在分組賽最大關卡、也就是21日對中華隊取勝，預料將大幅提高晉級決賽的機會，到了決賽，南韓很可能再次對上中華隊。中華隊同樣將對南韓之戰視為最大關鍵，預料將動員王彥程等主力投手全力應戰。
其他韓媒也對中華隊陣容高度緊戒，《Xportsnews》形容這是「大聯盟戰力總動員」。《OSEN》提到「韓國殺手」古林睿煬、林昱珉入列。《京鄉體育》則是形容，WBC雙王牌再加上王彥程助陣，亞運棒球台灣將以最強戰力出擊。
投手11人
徐若熙（日職軟銀）
古林睿煬（日職火腿）
孫易磊（日職火腿）
王彥程（韓職韓華）
莊陳仲敖（美職運動家）
林昱珉（美職響尾蛇）
潘文輝（美職費城人）
郭子銓（台灣電力）
林佾葳（合作金庫）
王宇傑（台灣電力）
王政浩（合作金庫）
捕手2人
蔡瑋泰（台南市）
張翔（統一獅）
內野手7人
鄭宗哲（美職紅襪）
劉基鴻（味全龍）
黃韋盛（中信兄弟）
陳敏賜（台壽霸龍）
高育瑋（合作金庫）
李亦崴（合作金庫）
林雨力（台壽霸龍）
外野手4人
陳晨威（樂天桃猿）
朱迦恩（統一獅）
楊振裕（合作金庫）
陳孝允（合作金庫）
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