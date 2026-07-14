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亞運棒球／培訓隊主戰捕手吳松勳受傷 戰力考量獅隊多支援1人

中央社／ 台北14日電
名古屋亞運棒球名單出爐，中職原則每隊支援1人但僅4隊入列，因球團放行狀況與戰力考量調整，獅隊捕手張翔獲增補入選。圖／統一獅隊提供
名古屋亞運棒球名單出爐，中職原則每隊支援1人但僅4隊入列，因球團放行狀況與戰力考量調整，獅隊捕手張翔獲增補入選。圖／統一獅隊提供

2026世足賽

名古屋亞運棒球項目球員名單公布，中職原則每隊支援1人，但不見台鋼雄鷹、富邦悍將，據了解，球團回覆有狀況沒放行，在戰力規劃考量下，才由獅隊多支援1名捕手張翔。

2026年名古屋亞運將於9月登場，棒球項目由總教練湯登凱領軍，今天公布24人名單，名單中納入旅外含美日韓職共8人，中職球員5人。

依共識，中職原則上各隊支援1名球員，據了解，原本教練團提出的名單，分別為中信兄弟野手黃韋盛、樂天桃猿野手陳晨威、統一7-ELEVEn獅隊野手朱迦恩、味全龍隊野手劉基鴻，富邦悍將捕手戴培峰、台鋼雄鷹野手曾子祐。

富邦悍將、台鋼雄鷹接到球員徵召通知，先前兩隊受訪則表示有提出多人名單，但還不確定最終人選，今天在24人名單中不見兩隊球員。

據了解，悍將、雄鷹雖提出多人名單，卻非亞運棒球代表隊教練團針對戰力需求所提出的人選，就整體戰力規劃評估，最後改由獅隊多支援1名捕手張翔。

棒協回覆中央社記者，當時的構想各隊支援1名球員，盡量降低對賽季影響，也對國家隊有幫助，但有些球團表示球隊狀況特殊沒有放行，棒協感謝支援國家隊的球團，也尊重各球團意見。

亞運培訓隊中主戰捕手吳松勳集訓階段受傷，旅日好手林家正也是捕手戰力人選，因非屬列管球員，在徵詢意願後沒有納入，最終亞運名單捕手選進張翔、蔡瑋泰。

亞運 中職 戴培峰

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