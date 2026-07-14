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亞運棒球／悍將、雄鷹支援0人掀熱議 球團回應：有提供多人供參考

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將捕手戴培峰、雄鷹游擊手曾子祐都曾被徵詢，但最後都未出現在亞運棒球24人名單。聯合報系資料照
悍將捕手戴培峰、雄鷹游擊手曾子祐都曾被徵詢，但最後都未出現在亞運棒球24人名單。聯合報系資料照

2026世足賽

名古屋亞運中華棒球代表隊24人名單公布，中職共4隊支援5名選手，富邦悍將、台鋼雄鷹隊0人入列，引起球迷極大討論。兩隊球團對此都回應，有提供多位選手提供中華棒球協會參考，最終名單以棒協公布為主。

亞運徵詢中職各隊以1隊出1人、最多2人為原則，先前名單陸續曝光，原先也被點名的還有悍將捕手戴培峰、雄鷹游擊手曾子祐，而兩隊都曾透露有向棒協提出其他人選，最終兩人名字並未出現在24人名單中，也無其他人選上榜，因此引起球迷熱議。

悍將球團對此回應，富邦球團在本次亞運徵召過程，收到棒協關於選手徵詢，並提供多位優秀球員名單，供選訓單位參考。最終入選名單以棒協公佈為主。

雄鷹則表示，台鋼雄鷹球團在溝通過程中提出其他數位人選提供棒協及選訓委員參考，最終名單以棒協公布為主。

對於媒體詢問是否確定最後就是沒有富邦、台鋼選手，棒協秘書長林宗成回應：「中華職棒的部分都已經決定、都已經處理好了。」

亞運 戴培峰 棒協

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