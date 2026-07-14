中職／首度台東出賽也是最後一次 陳鏞基引退賽首部曲8月登場

統一獅隊老將陳鏞基本季打完告別選手生涯，引退賽首部曲將在8月11、12日於台東棒球場登場，賽事門票將於7月15日開放優先購票，17日全面開賣。

陳鏞基棒球生涯從台東出發，踏上國家隊舞台、旅外拚戰，2011年以選秀狀元身分從統一獅隊展開中職篇章，每一次全力揮擊、每一次奮不顧身的撲接，都是陳鏞基用青春寫下的棒球故事。

今年是陳鏞基選手生涯最後一年，球隊也特別規畫「鏞不止步」陳鏞基引退系列活動「回家的路」，首部曲將在8月11、12日在台東棒球場與樂天桃猿進行二連戰，這也是陳鏞基職棒選手生涯首次在台東出賽。

本次「鏞不止步 」陳鏞基引退系列台東活動，球隊與原棒協共同合作，關懷盃是花東地區棒球耕耘及交流的年度盛大活動，而陳鏞基也是關懷盃第一屆代表性出賽選手，主視覺設計延續關懷盃元素風格設計，色調結合融入臺東縣長濱國小棒球隊的經典復古隊服配色為黑黃配色，搭配象徵獅隊的橘色點綴，並以回到故鄉為核心概念，融合台東自然地景與原住民族文化元素，運用現代平面插畫及幾何圖騰設計語彙，重新詮釋棒球與土地之間的情感連結。

服飾結合原民編織紋樣，象徵文化傳承；流動的線條描繪山風與能量，也呼應球員在球場上不斷前行的精神。整體以統一獅代表性的橘色為主調，搭配大地色系與山林綠意，展現台東的自然風貌與生命力，傳遞「從家鄉出發，榮耀歸來」的情感，對於陳鏞基而言，讓這不僅是棒球賽事，更是一段屬於土地、文化與棒球共同交織的故事。

台東一直是台灣棒球人才的重要搖籃，孕育無數優秀選手站上職棒及國際舞台。陳鏞基正是從這片土地出發，一步步實現棒球夢想，如今在引退球季重返故鄉，更希望將一路走來所累積的經驗與感動回饋家鄉。透過與原棒協合作，球團期盼結合職業棒球與基層棒球資源，讓更多孩子因為棒球找到夢想、建立自信，也讓傳承的力量持續延續。

統一獅總經理蘇泰安表示：「棒球不僅是一項運動，更是連結土地、文化與世代的重要橋梁。這是鏞基引退年，球隊也特別規劃鏞基能回到台東，不只是陪伴陳鏞基完成引退旅程中的重要一站，在行銷方面也希望透過與原棒協的合作，為原鄉棒球注入更多關注與支持，讓這份對棒球的熱愛，在下一個世代持續發光，將鏞基奮戰拼鬥精神傳承給下一代。」