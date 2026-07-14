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亞運棒球／中華隊24人無悍將、雄鷹 旅外將替換徐若熙、已2人放行
愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日點燃戰火，今天運動部公布34種運動代表隊名單，棒球24人名單揭曉，包括8位旅外球員，其中王彥程、潘文輝所屬球團已回覆放行，徐若熙因預計動刀將根據規定啟動換人。
中華隊名單共計投手11人、捕手2人、內野手7人、外野手4人，中職選手包括統一獅隊張翔及朱迦恩、樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛，並無富邦悍將、台鋼雄鷹隊選手。
旅外陣容龐大，以投手群為主，包括徐若熙、古林睿煬、孫易磊、王彥程、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝，加上內野手鄭宗哲。
中華棒協秘書長林宗成表示，球團已經回覆徐若熙因傷確定無法投，提出醫療證明就將根據亞運規定啟動換人。其餘旅外選手部分，已收到王彥程、潘文輝所屬球團回覆放行，其餘選手也會在這兩天發函球團確認。此外，中職選手部分已經定案，確認沒有悍將、雄鷹選手。
投手11人
徐若熙（日職軟銀）
古林睿煬（日職火腿）
孫易磊（日職火腿）
王彥程（韓職韓華）
莊陳仲敖（美職運動家）
林昱珉（美職響尾蛇）
潘文輝（美職費城人）
郭子銓（台灣電力）
林佾葳（合作金庫）
王宇傑（台灣電力）
王政浩（合作金庫）
捕手2人
蔡瑋泰（台南市）
張翔（統一獅）
內野手7人
鄭宗哲（美職紅襪）
劉基鴻（味全龍）
黃韋盛（中信兄弟）
陳敏賜（台壽霸龍）
高育瑋（合作金庫）
李亦崴（合作金庫）
林雨力（台壽霸龍）
外野手4人
陳晨威（樂天桃猿）
朱迦恩（統一獅）
楊振裕（合作金庫）
陳孝允（合作金庫）
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