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亞運棒球／中華隊24人無悍將、雄鷹 旅外將替換徐若熙、已2人放行

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞運棒球中華隊24人名單揭曉，包括8位旅外球員。圖／AI生成
亞運棒球中華隊24人名單揭曉，包括8位旅外球員。圖／AI生成

2026世足賽

愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日點燃戰火，今天運動部公布34種運動代表隊名單，棒球24人名單揭曉，包括8位旅外球員，其中王彥程、潘文輝所屬球團已回覆放行，徐若熙因預計動刀將根據規定啟動換人。

中華隊名單共計投手11人、捕手2人、內野手7人、外野手4人，中職選手包括統一獅隊張翔及朱迦恩、樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛，並無富邦悍將、台鋼雄鷹隊選手。

旅外陣容龐大，以投手群為主，包括徐若熙、古林睿煬、孫易磊、王彥程、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝，加上內野手鄭宗哲。

中華棒協秘書長林宗成表示，球團已經回覆徐若熙因傷確定無法投，提出醫療證明就將根據亞運規定啟動換人。其餘旅外選手部分，已收到王彥程、潘文輝所屬球團回覆放行，其餘選手也會在這兩天發函球團確認。此外，中職選手部分已經定案，確認沒有悍將、雄鷹選手。

投手11人

徐若熙（日職軟銀）

古林睿煬（日職火腿）

孫易磊（日職火腿）

王彥程（韓職韓華）

莊陳仲敖（美職運動家）

林昱珉（美職響尾蛇）

潘文輝（美職費城人）

郭子銓（台灣電力）

林佾葳（合作金庫）

王宇傑（台灣電力）

王政浩（合作金庫）

捕手2人

蔡瑋泰（台南市）

張翔（統一獅）

內野手7人

鄭宗哲（美職紅襪）

劉基鴻（味全龍）

黃韋盛（中信兄弟）

陳敏賜（台壽霸龍）

高育瑋（合作金庫）

李亦崴（合作金庫）

林雨力（台壽霸龍）

外野手4人

陳晨威（樂天桃猿）

朱迦恩（統一獅）

楊振裕（合作金庫）

陳孝允（合作金庫）

亞運 中華隊 王彥程

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