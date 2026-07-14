亞運棒球／中華隊24人無悍將、雄鷹 旅外將替換徐若熙、已2人放行

愛知・名古屋亞運棒球賽事將在9月21日點燃戰火，今天運動部公布34種運動代表隊名單，棒球24人名單揭曉，包括8位旅外球員，其中王彥程、潘文輝所屬球團已回覆放行，徐若熙因預計動刀將根據規定啟動換人。

中華隊名單共計投手11人、捕手2人、內野手7人、外野手4人，中職選手包括統一獅隊張翔及朱迦恩、樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛，並無富邦悍將、台鋼雄鷹隊選手。

旅外陣容龐大，以投手群為主，包括徐若熙、古林睿煬、孫易磊、王彥程、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝，加上內野手鄭宗哲。

中華棒協秘書長林宗成表示，球團已經回覆徐若熙因傷確定無法投，提出醫療證明就將根據亞運規定啟動換人。其餘旅外選手部分，已收到王彥程、潘文輝所屬球團回覆放行，其餘選手也會在這兩天發函球團確認。此外，中職選手部分已經定案，確認沒有悍將、雄鷹選手。