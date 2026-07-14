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亞運棒球／13名職棒球員入選中華隊24人名單 富邦、台鋼沒人支援

中央社／ 台北14日電
劉基鴻(左)和陳晨威兩大中職核心打者皆入選本屆亞運代表隊。報系資料照
劉基鴻(左)和陳晨威兩大中職核心打者皆入選本屆亞運代表隊。報系資料照

2026世足賽

名古屋亞運棒球項目24人名單公布，納入13名職棒球員，美、日、韓、中職都有，包括鄭宗哲、林昱珉都在名單中，而中職僅4隊支援，台鋼雄鷹、富邦悍將沒有球員支援。

2026年名古屋亞運棒球項目代表團名單今天公布，棒球項目由總教練湯登凱領軍，名單中納入13名職棒球員，分別為旅美投手潘文輝、莊陳仲敖、林昱珉、野手鄭宗哲，旅韓投手王彥程、旅日投手古林睿煬、徐若熙、孫易磊。

中職支援球員部分，為野手黃韋盛、陳晨威、朱迦恩、劉基鴻、張翔，中職原本各隊原則支援1人，台鋼雄鷹、富邦悍將未支援教練團原本選定人選。

亞運棒球項目代表團完整名單，投手共11人為徐若熙、古林睿煬、孫易磊、王彥程、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝、林佾葳、王宇傑、郭子銓、王政浩；捕手2人為張翔、蔡瑋泰。

內野手7人為陳敏賜、高育瑋、李亦崴、黃韋盛、鄭宗哲、林雨力、劉基鴻；外野手4人為陳晨威、朱迦恩、楊振裕、陳孝允。

鄭宗哲 亞運 古林睿煬

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