中職／全壘打大賽票選前8剩2人參賽 明星賽戰技挑戰賽名單出爐

中華職棒明星對抗賽將於本周末在台北大巨蛋登場，戰技挑戰賽參賽名單正式公布，多項趣味的技術競賽將讓球員挑戰不同於正式比賽的技巧，也讓球迷看見選手場上的另一面。

7月18日登場的「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘，考驗選手的臂力與傳球準度，參賽選手包括王念好、陳聖平、何品室融、郭天信。每位選手共有5次投球機會，需將球自外野傳向本壘擋網分數區域，成功丟到分數區域即可獲得該積分，累積最高分者獲勝。

7月19日舉行的「連連看打擊戰」比拚選手的打擊準度，兩隊將派出投手挑戰打擊，爭奪今年的「連線好手」頭銜。參賽名單包括羅戈、李欣穎、江國豪、李超。每位選手共有12次打擊機會，且每人的九宮格數字排列皆不同，選手須將球擊向指定區域，球成功落地即可佔領該格位，完成橫向、直向或斜向連線，最終以完成連線數量較多者獲勝。

兩天皆會舉行的「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發挑戰各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘的隊伍即可獲勝。

全壘打大賽則分兩天進行，7月18日舉行預賽、7月19日進行決賽。由於部分入選球員婉拒參賽，經各球團重新推薦人選後，最終參賽名單為申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩，原先票選前8名最終只有宋晟睿、范國宸參戰。每位選手擁有2分鐘擊球時間，期間可使用1次60秒暫停。預賽將由擊出全壘打數最多的4位選手晉級隔日決賽；決賽規則與預賽相同，擊出最多全壘打的選手，將成為今年全壘打大賽冠軍。

明星對抗賽兩隊最終參賽名單也正式底定，中華隊投手林詩翔上周因傷無法出賽，已由總教練選進台鋼雄鷹投手李欣穎遞補參賽；明星隊內野手許基宏今日球團確認因傷退賽，將不進行人員遞補。兩隊教練團名單也同步揭曉，蓄勢待發迎接明星賽，期待為球迷帶來一場精彩的頂尖對決。

7月18日登場的「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘，考驗選手的臂力與傳球準度，參賽選手包括王念好、陳聖平、何品室融、郭天信。圖／中華職棒提供