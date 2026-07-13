棒球／蔡辰瀧當亞青培訓副隊長 盼打破身材限制拚旅外

投手蔡辰瀧是亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊副隊長，也有多支美日職球隊關注。他知道亞青表現對能否確定旅外影響大，身材雖不吃香但要善用優勢，也盼打破身材限制給學弟當榜樣。

蔡辰瀧今年從平鎮高中畢業後，沒有選擇挑戰中職選秀，續拚旅外機會，有多支美日職球隊表達有興趣。蔡辰瀧表示，考慮過後，覺得可能旅外的好時機就這麼一次、錯過就沒了，所以決定拚看看。

蔡辰瀧入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，總教練楊孝承指定當副隊長，楊孝承表示，蔡辰瀧雖然不是母隊的球員，但側面了解，蔡辰瀧場上、場下的態度都很好，選他當副隊長，希望幫忙分擔一下、督促投手部門。

蔡辰瀧笑說，第一次當副隊長職務，加入團隊最開始就是想辦法跟隊友打好關係、融入團隊，也多了一份責任，現在會透過主動跟隊友聊天快點熟悉彼此。

桃園今年已經有3名好手賴謙凡、林珺希和何樺確定旅美，蔡辰瀧透露，跟賴謙凡、林珺希個性相近，蠻常聯絡的，會跟他們分享自己的不安，賴謙凡、林珺希也對蔡辰瀧喊話，希望有機會美國相聚。

蔡辰瀧表示，知道國外球隊很看身材，自己身材條件不算突出，希望用自己的例子給學弟們當榜樣，身材不突出就要運用身體優勢，自評優勢在變化球的成熟度，盼打破身材限制、爭取旅外合約。

目前雖有國外球隊表達有興趣，但都沒有確定下來，蔡辰瀧表示，知道亞青是驗收的舞台，面對各國派出最強的隊伍，加上球迷的關注，背負國家隊的責任拚戰，希望可以貢獻能力發揮表現，把冠軍留在台灣，也證明自己能力。