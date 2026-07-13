快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

中職／味全龍「新光亞洲音樂祭」5組藝人開唱 3戰預售已破6萬張

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，迎戰中信兄弟隊，龍隊球團舉辦「新光亞洲音樂祭」，目前3場預售已破6萬張，球團今日正式發布由陣中球員及啦啦隊拍攝演出的主視覺。

龍隊為這波大巨蛋主題日邀請來自台灣、韓國、日本的五組頂級樂團與頂流偶像歌手齊聚，將活動拉高到國際音樂祭規格，豪華表演陣容搭配誠意十足的應援好禮。球團表示，截至今日，3場預售票合計已突破6萬張。

本次「新光亞洲音樂祭」豪華表演陣容打破音樂國界，連續三天祭出金曲歌王與台日韓天團的夢幻名單，7月31日率先由風靡全球的K-POP女神「Apink」揭開火熱序幕，用充滿魔力的甜美舞台與洗腦神曲，一開場就要點燃大巨蛋的夏日熱情。

8月1日雙巨星接力轟炸，華語流行樂壇天王林宥嘉將以深情且極具辨識度的神級唱功療癒全場，隨後由超人氣新生代男團「NCT WISH」接力登場，展現青春洋溢且爆發力十足的韓流舞台。

8月2日不僅有動漫迷與搖滾粉絕不能錯過的日本傳奇級樂團「大無限樂團」熱血飆唱、帶領大家重溫經典感動，最後更由創下無數二代韓團神話的傳奇女團「KARA」驚喜登場，帶來風靡全球的招牌回憶殺金曲。

除了頂級的視聽饗宴，味全龍更準備僅此三天限定的「應援大禮包」，只要持有當日指定區域票券（含全票、半票、身心障礙票及陪同票），入場就能直接把極具收藏價值的限量周邊免費帶回家。

7月31日凡持B1內野全區票券的球迷，即可領取帥氣的「城市應援TEE」乙件，持全區內野B1及L2內野票券則可獲得當日應援棒乙支，讓應援氣勢搶先嗨翻天。8月1日凡持B1內野全區票券的球迷，即可獲得極具紀念意義的「主題球衣TEE」乙件，而當天所有購買全區內野票券的觀眾，也都能領取到一支限定的「應援手燈」，用璀璨燈海點亮大巨蛋。8月2日壓軸場，持B1內野全區票券同樣可入手設計感十足的「主題TEE」乙件，當天購買全區內野票券也能同步獲得「限定應援手燈」乙支。

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天有不同的進場贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天有不同的進場贈品。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，球團公布主題日主視覺。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，球團公布主題日主視覺。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供
味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍 中職 中信

延伸閱讀

沒有社群的年代怎麼追星？從剪報到簽唱會排隊，那些年我們追過的偶像！台灣追星進化史

2026高校原創畢業歌30強出爐 臺中一中畢業歌奪冠

慶祝百年經典！「小熊維尼 友你相繪」快閃店 於松山文創園區療癒登場

韓星快閃店進駐五大台北百貨商場！DREAM PLAZA、統一時代「SJ超市」引爆網路話題

相關新聞

中職／味全龍「新光亞洲音樂祭」5組藝人開唱 3戰預售已破6萬張

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，迎戰中信兄弟隊，龍隊球團舉辦「新光亞洲音樂祭」，目前3場預售已破6萬張，球團今日正式發布由陣中球員及啦啦隊拍攝演出的主視覺。

棒球／陳昱勛坦言沒想過有旅外機會 拚青棒國際賽磨經驗

高苑工商投手陳昱勛在中職選秀前一日撤銷報名、有望挑戰旅外，他坦言過去較沒信心，沒想過有旅外可能；接下來這段時間持續增強身...

棒球／張乙安當青棒培訓「台灣隊長」 訂1年時間拚旅外

亞洲青棒錦標賽中華培訓隊今天開訓，二刀好手張乙安擔任「台灣隊長」。張乙安表示，很多人關注難免有壓力，去年國際賽表現不好，今年盼正常發揮，也再給自己1年時間拚旅外。

棒球／青棒培訓隊開訓 旅美賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出

亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊今天開訓，陣中3名與美職簽約的好手賴謙凡、林珺希和何樺因傷退出。總教練楊孝承坦言，戰力一定有受到...

中職／洲際球場首度迎接街頭伸展台 Passion Sisters女孩25、26日走秀

中信兄弟隊將於25、26日在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，今天宣布推出「TAICHUNG BROS CITY」主題活動，將街頭文化、潮流時尚與棒球主場結合，打造專屬洲際球場的城市風格體驗。

中職／統一獅J-LIONS主題日前進大巨蛋 江少慶傑尼獅初體驗

統一獅隊年度人氣主題日「J-LIONS」，今年將於8月21到23日台北大巨蛋登場，今年以「非．日常」概念為主題，主視覺由隊長陳傑憲領軍，攜手陳鏞基、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、陳聖平、郭俊麟，以及首度加入J-LIONS拍攝的髙塩將樹、張皓崴、林泓弦、江少慶，共12位球員共同演繹成熟紳士風格，透過不同層次的時尚穿搭，展現有別於球場上的「非．日常」魅力，帶給球迷耳目一新的視覺感受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。