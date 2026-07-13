中職／味全龍「新光亞洲音樂祭」5組藝人開唱 3戰預售已破6萬張

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，迎戰中信兄弟隊，龍隊球團舉辦「新光亞洲音樂祭」，目前3場預售已破6萬張，球團今日正式發布由陣中球員及啦啦隊拍攝演出的主視覺。

龍隊為這波大巨蛋主題日邀請來自台灣、韓國、日本的五組頂級樂團與頂流偶像歌手齊聚，將活動拉高到國際音樂祭規格，豪華表演陣容搭配誠意十足的應援好禮。球團表示，截至今日，3場預售票合計已突破6萬張。

本次「新光亞洲音樂祭」豪華表演陣容打破音樂國界，連續三天祭出金曲歌王與台日韓天團的夢幻名單，7月31日率先由風靡全球的K-POP女神「Apink」揭開火熱序幕，用充滿魔力的甜美舞台與洗腦神曲，一開場就要點燃大巨蛋的夏日熱情。

8月1日雙巨星接力轟炸，華語流行樂壇天王林宥嘉將以深情且極具辨識度的神級唱功療癒全場，隨後由超人氣新生代男團「NCT WISH」接力登場，展現青春洋溢且爆發力十足的韓流舞台。

8月2日不僅有動漫迷與搖滾粉絕不能錯過的日本傳奇級樂團「大無限樂團」熱血飆唱、帶領大家重溫經典感動，最後更由創下無數二代韓團神話的傳奇女團「KARA」驚喜登場，帶來風靡全球的招牌回憶殺金曲。

除了頂級的視聽饗宴，味全龍更準備僅此三天限定的「應援大禮包」，只要持有當日指定區域票券（含全票、半票、身心障礙票及陪同票），入場就能直接把極具收藏價值的限量周邊免費帶回家。

7月31日凡持B1內野全區票券的球迷，即可領取帥氣的「城市應援TEE」乙件，持全區內野B1及L2內野票券則可獲得當日應援棒乙支，讓應援氣勢搶先嗨翻天。8月1日凡持B1內野全區票券的球迷，即可獲得極具紀念意義的「主題球衣TEE」乙件，而當天所有購買全區內野票券的觀眾，也都能領取到一支限定的「應援手燈」，用璀璨燈海點亮大巨蛋。8月2日壓軸場，持B1內野全區票券同樣可入手設計感十足的「主題TEE」乙件，當天購買全區內野票券也能同步獲得「限定應援手燈」乙支。

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天有不同的進場贈品。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，3天共5組藝人演出。圖／味全龍隊提供

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，舉辦「新光亞洲音樂祭」，球團公布主題日主視覺。圖／味全龍隊提供