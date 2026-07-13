棒球／陳昱勛坦言沒想過有旅外機會 拚青棒國際賽磨經驗

高苑工商投手陳昱勛在中職選秀前一日撤銷報名、有望挑戰旅外，他坦言過去較沒信心，沒想過有旅外可能；接下來這段時間持續增強身體素質，也盼透過高張力青棒國際賽磨練經驗。

陳昱勛今年原本有報名中職選秀，也是各隊評估的首輪人選，但在選秀前一日確定撤銷報名。陳昱勛有獲得美職美聯球隊報價，但由於沒有被放入註冊國際球員名單中，最快明年才有辦法正式完成簽約程序。

陳昱勛今年也有被選入亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊，他接受中央社記者訪問時透露，其實過去很沒有自信，玉山盃青棒賽投出好表現，慢慢提升自信心；投入中職選秀時，自己評估可能會是2、3輪入選，沒想過有旅外機會，接到消息後沒有太多考慮時間，在跟經紀公司與家人討論過後，決定撤銷報名。

陳昱勛在國中時期打過亞洲青少棒錦標賽，對於國際賽印象是觀眾很多，國際賽可增加經驗、磨練抗壓。

雖已有美職球隊報價，但因為規定要等到明年，陳昱勛表示，這段時間持續照著課表訓練，盼增重、增加肌肉，提升身體素質，希望可以順利旅外。