快訊

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

黃仁勳愛店「花娘小館」事故！員工操作卡式爐瓦斯爆炸 燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／陳昱勛坦言沒想過有旅外機會 拚青棒國際賽磨經驗

中央社／ 新北13日電
陳昱勛。 中央社
陳昱勛。 中央社

2026世足賽

高苑工商投手陳昱勛在中職選秀前一日撤銷報名、有望挑戰旅外，他坦言過去較沒信心，沒想過有旅外可能；接下來這段時間持續增強身體素質，也盼透過高張力青棒國際賽磨練經驗。

陳昱勛今年原本有報名中職選秀，也是各隊評估的首輪人選，但在選秀前一日確定撤銷報名。陳昱勛有獲得美職美聯球隊報價，但由於沒有被放入註冊國際球員名單中，最快明年才有辦法正式完成簽約程序。

陳昱勛今年也有被選入亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊，他接受中央社記者訪問時透露，其實過去很沒有自信，玉山盃青棒賽投出好表現，慢慢提升自信心；投入中職選秀時，自己評估可能會是2、3輪入選，沒想過有旅外機會，接到消息後沒有太多考慮時間，在跟經紀公司與家人討論過後，決定撤銷報名。

陳昱勛在國中時期打過亞洲青少棒錦標賽，對於國際賽印象是觀眾很多，國際賽可增加經驗、磨練抗壓。

雖已有美職球隊報價，但因為規定要等到明年，陳昱勛表示，這段時間持續照著課表訓練，盼增重、增加肌肉，提升身體素質，希望可以順利旅外。

中職選秀 高苑工商 中職

延伸閱讀

棒球／張乙安當青棒培訓「台灣隊長」 訂1年時間拚旅外

棒球／青棒培訓隊開訓 旅美賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出

中職／是該與時俱進了！盡快擬定「旅外、混血外籍球員」加盟條款

中職／選秀點評！陳柏凱成狀元後再狂補投手 悍將這屆選得好

相關新聞

中職／味全龍「新光亞洲音樂祭」5組藝人開唱 3戰預售已破6萬張

味全龍隊7月31日至8月2日在台北大巨蛋擔任主場球隊，迎戰中信兄弟隊，龍隊球團舉辦「新光亞洲音樂祭」，目前3場預售已破6萬張，球團今日正式發布由陣中球員及啦啦隊拍攝演出的主視覺。

棒球／陳昱勛坦言沒想過有旅外機會 拚青棒國際賽磨經驗

高苑工商投手陳昱勛在中職選秀前一日撤銷報名、有望挑戰旅外，他坦言過去較沒信心，沒想過有旅外可能；接下來這段時間持續增強身...

棒球／張乙安當青棒培訓「台灣隊長」 訂1年時間拚旅外

亞洲青棒錦標賽中華培訓隊今天開訓，二刀好手張乙安擔任「台灣隊長」。張乙安表示，很多人關注難免有壓力，去年國際賽表現不好，今年盼正常發揮，也再給自己1年時間拚旅外。

棒球／青棒培訓隊開訓 旅美賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出

亞洲青棒錦標賽台灣培訓隊今天開訓，陣中3名與美職簽約的好手賴謙凡、林珺希和何樺因傷退出。總教練楊孝承坦言，戰力一定有受到...

中職／洲際球場首度迎接街頭伸展台 Passion Sisters女孩25、26日走秀

中信兄弟隊將於25、26日在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，今天宣布推出「TAICHUNG BROS CITY」主題活動，將街頭文化、潮流時尚與棒球主場結合，打造專屬洲際球場的城市風格體驗。

中職／統一獅J-LIONS主題日前進大巨蛋 江少慶傑尼獅初體驗

統一獅隊年度人氣主題日「J-LIONS」，今年將於8月21到23日台北大巨蛋登場，今年以「非．日常」概念為主題，主視覺由隊長陳傑憲領軍，攜手陳鏞基、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、陳聖平、郭俊麟，以及首度加入J-LIONS拍攝的髙塩將樹、張皓崴、林泓弦、江少慶，共12位球員共同演繹成熟紳士風格，透過不同層次的時尚穿搭，展現有別於球場上的「非．日常」魅力，帶給球迷耳目一新的視覺感受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。