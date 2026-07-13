棒球／張乙安當青棒培訓「台灣隊長」 訂1年時間拚旅外

亞洲青棒錦標賽中華培訓隊今天開訓，二刀好手張乙安擔任「台灣隊長」。張乙安表示，很多人關注難免有壓力，去年國際賽表現不好，今年盼正常發揮，也再給自己1年時間拚旅外。

亞洲青棒錦標賽中華培訓隊今天展開集訓，總教練為楊孝承，選出隊長張乙安，兩名副隊長分別為捕手黃世堯和投手蔡辰瀧。

張乙安接受中央社記者訪問提到，雖然曾在母隊穀保家商棒球隊當過隊長，但國家隊隊長感覺不一樣，也知道會受到更多矚目，開訓第一天，主要就是針對一些訓練行程傳達、提醒隊友。

張乙安去年也代表台灣打U18世界盃棒球賽，但表現不如預期，他回憶，去年集訓後半段狀況就沒有很好，正式賽開打後也沒有好轉，感覺動作有點跑掉，今年有機會再拚青棒國際賽，希望可以平常心，發揮正常表現。

楊孝承表示，張乙安這屆的定位還是採投打二刀，預計會是先發野手、比賽後半段登板投球的模式。

張乙安今年畢業沒有挑戰中職選秀，希望拚旅外機會，他表示，設定1年的時間拚旅外合約，如果1年內沒有成功旅外，之後就考慮投入中職選秀，也希望透過青棒國際賽舞台有好表現、讓國外球團看到。