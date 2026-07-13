中職／洲際球場首度迎接街頭伸展台 Passion Sisters女孩25、26日走秀

中信兄弟隊將於25、26日在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，今天宣布推出「TAICHUNG BROS CITY」主題活動，將街頭文化、潮流時尚與棒球主場結合，打造專屬洲際球場的城市風格體驗。

兄弟指出，25日下午3點將推出賽前特別企劃「BROS STREET RUNWAY」，洲際球場首度迎接街頭伸展台，由Passion Sisters女孩、飛行嘉賓李丹妃、應援團製噪機成員共同演繹AAPE×兄弟聯名系列服飾，展現街頭潮流與棒球文化交織的全新樣貌。

這次也特別邀請擁有超過20年模特兒經驗的Passion Sisters經紀人小乖姊擔任時裝秀監製，帶領女孩們與製噪機團員從台步、定點Pose到整體氣勢，演出細節進行專業規劃，全方位打造最有態度的街頭時尚大秀。

球團同步開放FANS CLUB季票會員報名限定觀秀席，共70個名額，除可近距離欣賞走秀，還可獲得「城市代表人物形象明信片四入組」，並可憑觀秀憑證至洲際漢神AAPE專櫃兌換品牌精美小禮。

服飾時裝秀將於25日下午3點在洲際球場 2樓場外平台進行，走秀陣容包括峮峮、維尼、希希、莎莎、沛婕、璇璇、瑄、君白、曼容、珮含、林可、短今、畇二、夏蕾、貴貴、邊荷律、飛行嘉賓李丹妃，以及製噪機小白、全勝、Gary、Sam，季票會員觀秀席報名時間14日中午12點到15日晚上6點。

「TAICHUNG BROS CITY」主題活動將於25、26日在台中洲際棒球場登場。圖／中信兄弟隊提供

「TAICHUNG BROS CITY」主題活動將於25、26日在台中洲際棒球場登場。圖／中信兄弟隊提供