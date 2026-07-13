中職／統一獅J-LIONS主題日前進大巨蛋 江少慶傑尼獅初體驗

統一獅隊年度人氣主題日「J-LIONS」，今年將於8月21到23日台北大巨蛋登場，今年以「非．日常」概念為主題，主視覺由隊長陳傑憲領軍，攜手陳鏞基、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷、陳重羽、陳聖平、郭俊麟，以及首度加入J-LIONS拍攝的髙塩將樹、張皓崴、林泓弦、江少慶，共12位球員共同演繹成熟紳士風格，透過不同層次的時尚穿搭，展現有別於球場上的「非．日常」魅力，帶給球迷耳目一新的視覺感受。

今年獅隊再度攜手台南質感西服品牌「Spark紳士西服」，為12位球員量身打造專屬造型，搭配不同版型、色系的特色西服與配件，展現專屬於J-LIONS的時尚風格。不僅讓選手在拍攝時散發不同的氣質，若隱若現的角度更流露出屬於大人魅力，也讓球迷有機會看見球員場下少見的時尚樣貌，也讓本次主視覺更具質感與話題性。

除了更加突破的視覺設計與服裝造型外，今年J-LIONS首度邀請台、日、韓不同世代藝人擔任賽前開球及賽後演出嘉賓，帶來跨國、跨世代的精彩演出。

主題日將在後續陸續公布嘉賓陣容、進場贈品及場內外活動內容，獅隊下半季台北大巨蛋主場賽事門票將於7月15日起依照不同購票資格陸續開賣。