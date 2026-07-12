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四國菁英棒球賽／美國2轟火力串聯 中華隊吞首敗

中央社／ 台北12日電
2026四國菁英棒球對抗賽台灣隊12日與美國交手，台灣隊鄭俊瑋（圖）單場2安2打點，仍無緣助隊獲勝，終場以6比10吞敗。（中華民國棒球協會提供）中央社
2026四國菁英棒球對抗賽台灣隊12日與美國交手，台灣隊鄭俊瑋（圖）單場2安2打點，仍無緣助隊獲勝，終場以6比10吞敗。（中華民國棒球協會提供）中央社

2026世足賽

四國菁英棒球賽中華隊首戰迎戰美國隊，美國隊今天打線發揮，團隊16安包括2轟，凱利單場5安有1轟、打擊表現最亮眼，台灣終場以6比10吞敗。

2026年四國菁英棒球對抗賽中華隊以U23世界盃棒球賽培訓隊為主體，中職支援6名現役球員，另有多名今年選秀獲得指名的準職棒球員。

今天首戰迎戰由美國NCAA明星隊組成的美國隊，中華隊先發左投李聖韓為富邦悍將今年選秀第7輪指名，搭配樂天桃猿隊指名台日混血捕手白井雄登。

李聖韓1局上連續投出2次四壞保送，接著製造滾地球雙殺，再被弗拉利克（Chase Fralick）敲出安打失掉1分，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局、沒有擴大失分危機。

美國隊今天派出左投哈里森（Luke Harrison）先發，中華隊1局下曾聖安選到四壞保送，鄭俊瑋短打、跑出內野安打，1人出局後因暴投跑回第1分，張趙紘補上安打、幫助球隊超前比數。

李聖韓2局續投再有危機，留下無人出局滿壘局面退場，中華隊由投手楊家凱接替登板，穩守不失分，3局上續投接連被敲2支安打、再因高飛犧牲打失掉1分，讓美國隊將比數扳平。

楊家凱4局上續投，被美國隊首名打者布蘭奇（Kolby Branch）敲出陽春砲，接著再因3支安打、1次四壞保送再掉2分，1人出局後退場，由投手邱兆慶接替登板，沒有多掉分數。

邱兆慶投到5局控球有狀況，被敲出二壘打、暴投、接連投出四死球保送失分退場，由張彥澤接替登板、適時止血、沒有擴大失分危機。

7局上交棒給投手郭定泓，被凱利（Gavin Kelly）敲出陽春砲，中華隊9局上換上第6任投手顏承恩登板，投1局被敲2支安打再掉1分。

中華隊7局下追加分數，靠著接連四壞保送、呂東翰二壘打先拿1分，1人出局後鄭俊瑋適時安打、一棒送回2分，許庭綸再敲帶有打點安打，但攻勢沒有延續吞敗。

美國隊投手哈里森今天先發投5局，僅被敲出3支安打，投出6次三振、失掉2分責失分，好投壓制拿下勝投。

棒球 美國隊

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