棒球／棒協理事長預計8月初改選 林華韋證實有意角逐

中華民國棒球協會新任理事長人選討論多，副理事長林華韋證實有意角逐。棒協對此回應，理事長改選是會員自主，棒協保持中立立場、尊重會員決定，預計8月初改選。

棒協理事長辜仲諒任期到今年，新任理事長討論人選多，郭智輝也曾被點名，據了解，以林華韋資歷和台灣棒壇影響力，也被認為是新任棒協理事長合適人選。

棒協回應中央社記者澄清，今天沒有召開關於新任理事長的任何會議，也提到理事長的改選有固定的程序，須先透過會員大會選出理事，理事推舉出常務理事、新任理事長，棒協的立場中立，理事長的改選是會員自主，棒協尊重會員的決定和選擇。

林華韋接受中央社記者訪問，對於傳聞有意角逐新任理事長一事沒有否認，表示「我想，身為棒球人，若有機會就嘗試。」

改選預計在8月初，至於新任理事長何時就任還沒有確定的時間，辜仲諒同時也是亞洲棒球總會（BFA）會長，接下來的名古屋亞運棒球項目賽事還是會出席。