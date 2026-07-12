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中職／德保拉想退為兄弟人 想起「every time buy星巴克」介意1件事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供

2026世足賽

來台7年，中信兄弟隊38歲資深洋投德保拉拿到生涯第76勝，追平風神，並列隊史外籍投手勝投王寶座，而他還有更遠的夢想，直言希望能在兄弟投到退休。

兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，德保拉先發5局無失分，僅被敲2安打，都是來自張育成，在他投球任內讓悍將變成一人打線。

這一勝入袋後，德保拉生涯累積76勝，追平風神的兄弟外籍投手最多勝紀錄，聯盟生涯勝投榜上則是並列第10位。

德保拉賽後聽聞媒體提起才知道第76勝的意義，回顧來台之初從5戰5敗起步，德保拉感謝當時的總教練丘昌榮、投手教練佛斯特，「對我有耐心，給我時間去調整。」他也提到，自己在這裡7年了，從去年開始有希望兄弟是自己職棒生涯最後一站的念頭，「可以的話，希望可以在這支團隊打到最後，希望在兄弟退休。」

儘管聊到「退為兄弟人」，但德保拉不忘強調自己還沒有退休念頭，「如果上帝准許我再投五年，我就會再投五年。」

被問到是否有意挑戰「羅力條款」，取得9年一軍年資不占洋將名額出賽，德保拉連忙說先不用，「太久了。」他直言以32歲來台，9年都已經40幾歲了，若以他來說，「6年、每年超過140或150局之類的，會比較合適。」

兄弟此役早早就為他打下火力援護，德保拉聊到此事卻有不同想法，「有時一開始就有分數，反而投起來會太放鬆，比較喜歡接近的比賽，像是1：0、2：0。」當話題再度出現「星巴克」，原本都以西文受訪的德保拉，瞬間切換中文加英文回應：「每次買星巴克，下一場就沒贏（Every time buy星巴克, and next game we won't win. ）。」

德保拉 星巴克 中信兄弟

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