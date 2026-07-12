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中職／看隊友灌大局逆轉「鬆一大口氣」 威能帝自認狀況已恢復達80%

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿先發投手威能帝主投7局無責失，奪下勝投。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿先發投手威能帝主投7局無責失，奪下勝投。圖／樂天桃猿提供

2026世足賽

颱風過境後，樂天桃猿隊今天在桃園棒球場以6：1擊敗台鋼雄鷹隊，收下4連勝，先發洋投威能帝儘管在首局受守備影響先失1分，但回穩繳出7局無責失表現，收下本季第5勝，他自認傷後狀況已恢復達80%，「如果100%我就投9局了。」

受前兩天的颱風影響，桃園球場場地溼滑，造成兩隊今天單場合計6E演出。猿隊今天前2局就出現3次守備失誤，首局先陷入0：1落後，但威能帝仍用笑容來面對，「我試著放輕鬆，因為這也是比賽的一部分，我知道他們（隊友）也不想要失誤，希望讓他們自在一點。」

威能帝指出，今天自己的身體、肩膀感覺都很好，但可能前兩天因颱風的緣故無法正常進行傳接球，導致今天第一局身體覺得有點累。度過那一局之後，自己就感覺更有能量，「一直想著再投一局、再投兩局來幫助球隊。」

威能帝自2局起就沒再失分，最終投完7局用98球，共被敲出5支安打，有2次保送，送出3次三振，失1分非自責分。而看到隊友在6局下灌進5分逆轉戰局，威能帝賽後生動地形容當下的感受，大大地吐了一口氣，接著笑說：「我鬆了一口氣。」

今年威能帝因傷兩度被降二軍，而在6月26日重返一軍後就收下3連勝，且近兩場先發都投滿7局，威能帝說：「上半季因為肩膀有點狀況，但當我感覺好、感覺健康，我就可以做好我的工作、可以幫助球隊、投出自己的最佳表現，現在我感覺很好，也可以丟長一點的局數。」

中職 威能帝

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