聽新聞
0:00 / 0:00
中職／熟悉的感覺又來了…悍將5連敗 德保拉並列兄弟外籍勝投王
還沒到往年的地獄8月，富邦悍將隊的考驗提前到來，今天再以2：8不敵中信兄弟隊，本季最長連敗之旅推進到5場。
悍將洋投魔力藍先發3局被敲7安打、失5分，投球任內從第1局到第4局全數掉分，首局張士綸敲安後，岳東華補上三壘打，第二局高宇杰一壘打、黃韋盛二壘打串連，第三局詹子賢揮出陽春砲，魔力藍第四局面對3位打者都沒解決，被江坤宇、黃韋盛敲二壘打，保送高宇杰。
悍將早早陷於0：5落後，面對兄弟洋投徳保拉卻毫無辦法，在他5局投球任內只有2支安打，且來自同一人，張育成敲出兩支二壘打。
悍將直到第七局才靠王苡丞陽春砲狙擊陳琥打破鴨蛋，但兄弟的攻勢也還在延燒，第八局黃韋盛的單場第三支二壘打送回2分打點，張士綸安打補刀，兄弟單局再添3分。
德保拉先發5局0失分，拿下生涯第76勝，追平風神，追平兄弟外籍投手最多勝紀錄，聯盟生涯勝投榜上則是並列第10位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。