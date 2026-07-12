中職／熟悉的感覺又來了…悍將5連敗 德保拉並列兄弟外籍勝投王

還沒到往年的地獄8月，富邦悍將隊的考驗提前到來，今天再以2：8不敵中信兄弟隊，本季最長連敗之旅推進到5場。

悍將洋投魔力藍先發3局被敲7安打、失5分，投球任內從第1局到第4局全數掉分，首局張士綸敲安後，岳東華補上三壘打，第二局高宇杰一壘打、黃韋盛二壘打串連，第三局詹子賢揮出陽春砲，魔力藍第四局面對3位打者都沒解決，被江坤宇、黃韋盛敲二壘打，保送高宇杰。

悍將早早陷於0：5落後，面對兄弟洋投徳保拉卻毫無辦法，在他5局投球任內只有2支安打，且來自同一人，張育成敲出兩支二壘打。

悍將直到第七局才靠王苡丞陽春砲狙擊陳琥打破鴨蛋，但兄弟的攻勢也還在延燒，第八局黃韋盛的單場第三支二壘打送回2分打點，張士綸安打補刀，兄弟單局再添3分。

德保拉先發5局0失分，拿下生涯第76勝，追平風神，追平兄弟外籍投手最多勝紀錄，聯盟生涯勝投榜上則是並列第10位。