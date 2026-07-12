中職／威能帝7局無責失+台鋼失誤送禮 桃猿4連勝下半季獨居第一

樂天桃猿隊今天在主場迎戰台鋼雄鷹隊，兩隊單場失誤連發，猿隊前兩局出現3E失1分，雄鷹二壘手林家鋐在6局下的2E則釀成大禍，讓猿隊攻進5分逆轉戰局，最終猿隊單場掃出13支安打，以6：1打下4連勝，下半季戰績5勝1敗獨居領先，雄鷹則終止3連勝。

猿隊一開賽守備狀況不斷，台鋼曾子祐擊出中外野安打，還靠中外野手陳晨威的失誤一舉衝上三壘，1出局後吳念庭擊出一壘滾地球又靠李勛傑失誤上壘，同時三壘上的曾子祐跑回全隊第1分。

雄鷹開賽打下1分，並靠著洋投坎南壓制猿隊打線，打完5局還維持1：0領先。但坎南投到6局下遭遇大危機。猿隊陳晨威、道威聖連續安打後，林泓育揮出右外野二壘打將比數追平，同時二壘跑者靠台鋼林家鋐回傳球失誤跑回超前分，接著林子偉高飛犧牲打再添1分。

而且猿隊的攻勢在2出局後乘勝追擊，梁家榮再靠失誤上壘，宋家翔、馬傑森、林立連續3棒安打多添分數，並把坎南打退場。猿隊在6局下猛攻10個人次，靠著6支安打加上林家鋐單局2次守備失誤灌進5分大局反超比數。

猿隊新洋砲道威聖今天擔任先發第3棒、左外野手，6局下敲出來台首安，第7局則選到四壞球保送上壘，推進上二壘後，再靠著李勛傑的安打跑回本壘攻下第6分。

猿隊洋投威能帝此戰先發7局用98球，挨5支安打，有2次四壞球保送，送出3次三振，失1分非自責分，拿下本季第5勝。林子崴後援2局無失分，守住勝利。

坎南此戰主投5.2局，被揮出9支安打，沒有投出保送，送出2次三振，失5分只有1分自責分，吞下本季第4敗。