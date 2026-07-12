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中職／華麗投手戰力被拉下神壇 龍隊慘吞單周4戰全敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳傑憲單場雙安、3打席都上壘。圖／統一獅隊提供
陳傑憲單場雙安、3打席都上壘。圖／統一獅隊提供

2026世足賽

味全龍隊今天在亞太主球場體驗致命第3局，單局狂失10分，終場以6：11不敵統一獅隊，本周打了4場以全敗收場。

龍隊此役由洋投魔神龍先發，帳面上僅留下2局投球，被敲7安打、失8分（責失6分）。

戰局發展出乎意料，魔神龍前兩局未失分，第三局面對8位打者都沒有拿到出局數，出現5安打、2次保送，以及游擊手張政禹的失誤造成上壘。

龍隊換上林鋅杰持續失血，張翔先以安打追加分數，抓到兩出局後，出現連兩次四壞保送，蘇智傑的安打讓獅隊得分達到雙位數，獅隊單局最終狂攻16人次，敲出7安打、5保送，蘇智傑單局就貢獻雙安、4分打點。

龍隊前一次單局丟掉10分，已是職棒元年，1990年7月1日第6局三商虎隊攻下12分，相隔1萬3160天，再度被對手單局灌進雙位數分數，龍隊引以為傲的投手戰力遭到爆破。

獅隊先發投手獅蒂芬投6局僅被敲1安打、無失分，第7局推出高偉強，龍隊也有大局氣勢，該局前6位打者不是安打、就是保送，但最終攻下4分，相比獅隊的大局，殺傷力顯得薄弱；第9局則在連2K後出現3次四死球保送形成滿壘，郭天信二壘打再追回2分。

統一獅隊第3局攻下10分，蘇智傑一人就有雙安、4分打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊第3局攻下10分，蘇智傑一人就有雙安、4分打點。圖／統一獅隊提供

中職 張政禹 林鋅杰

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