中職／與張育成火力牽動悍將勝敗 范國宸不給自己壓力

中華職棒富邦悍將隊近期4連敗，有3場范國宸、張育成一起熄火，2人雖是悍將火力支柱，范國宸認為不需因此將壓力一肩扛起，棒球要看整體，也會有其他人跳出來。

范國宸、張育成今年同場敲安的比賽，悍將是18勝7敗，2人若都沒敲安則是2勝5敗，其中3敗正是4日到8日的4連敗期間，不過7日2人都敲出安打，球隊還是輸球。

「我們有發揮的話，贏球機率一定比較大。」范國宸今天接受中央社記者訪問時表示：「但棒球不是只有打擊，還有防守、投球，要全方位來看。當然我們打線能夠發揮的話，投手端會比較輕鬆，這是我們在努力的目標，」

在4連敗之前，范張組合熄火時是2勝2敗，也因此范國宸認為，球隊打擊不是只有2個人，每場勝利都會有人跳出來，但作為中心打線也有自覺要去帶領團隊。

不過張育成加入悍將後，范國宸也從張育成身上學到許多，練習、比賽時都一直默默觀察，「有一個很好的打者在前面讓我學習，我覺得蠻幸福的啦！看到他每天的準備、琢磨的點在哪裡，都可以學習，也會互相討論，讓我們、整個球隊都能更上一層樓，是很好的良性互動。」

雖然球隊近期連敗中，不過范國宸認為一個賽季是120場的比賽，不是短期決勝負，「就像我們不能半季拿到第2名就滿足，要看長遠，不管是今年、明年或是後年，都要持續往好的方向走，這是我們最大目標。」