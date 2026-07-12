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中職／獅隊單局10分教訓龍隊 前次單局被開魯閣是1萬3160天前

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊蘇智傑為球隊打下第10分。 統一獅隊提供(資料照)
統一獅隊蘇智傑為球隊打下第10分。 統一獅隊提供(資料照)

2026世足賽

味全龍隊強勢稱霸上半季，下半季戰情卻出現反轉，今天在台南亞太主球場遭統一獅隊單局灌進10分，隊史相隔36年再次出現單局「魯閣」。

在今天之前，龍隊本季單局最多失分為5分，出現過3次，分別是5月6日對中信兄弟隊第9局、6月13日對統一獅隊第8局、7月10日對統一獅隊第7局，今天單局失血直接翻倍。

龍隊由洋投魔神龍先發，前兩局各被敲1安打、未失分，第三局成為夢魘，該局面對8位打者沒有拿到出局數，出現5安打、2次保送，以及游擊手張政禹的失誤造成上壘。

龍隊換上林鋅杰持續失血，張翔先以安打追加分數，抓到兩出局後，出現連兩次四壞保送，蘇智傑也以安打持續補刀，單局第3任投手楊鈺翔一登板也是保送，直到林培緯敲出右外野飛球出局，煉獄般的第3局終於畫下句點，獅隊最終狂攻16人次，敲出7安打、5保送，灌進10分。

龍隊前一次單局丟掉10分，已是職棒元年，1990年7月1日第6局三商虎隊攻下12分，相隔1萬3160天，再度被對手單局灌進雙位數分數 。

中職 張政禹 味全龍

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