四國菁英棒球賽／鈴木泰成6局14K先發鎖韓 日本搶首勝

四國菁英棒球對抗賽日本今天首戰與韓國交手，日本隊鈴木泰成先發6局無失分，飆出14次三振，最快球速153公里；榊原七斗5安4打點，日本投打發揮10比0、7局搶勝。

2026年四國菁英棒球對抗賽日本今天首戰在台中洲際棒球場與韓國交手，派出鈴木泰成先發，鈴木泰成1局上1人出局後被敲出安打，接著連飆2次三振、沒讓韓國隊延續攻勢。

2局上，2人出局後因為隊友守備失誤、不死三振讓韓國隊攻占得點圈，鈴木泰成及時回穩，三振抓下該局最後1個出局數、穩守不失分。

鈴木泰成今天總計投6局僅被敲出1支安打，飆出14次三振、無失分，最快球速約153公里；藤本士生後援投1局、無失分，替球隊守住勝利，鈴木泰成為勝投。

日本隊首場比賽打線就有發揮，先發3棒榊原七斗1局下敲出安打、送回球隊第1分；2局、5局也都有敲出安打；6局敲出二壘打、帶有2分打點；7局再敲安、送回球隊第10分。單場5打數都敲出安打，貢獻4分打點、打擊手感最火燙。