中職／暌違近一年重返一軍 呂詠臻傷癒歸隊「珍惜能出賽的機會」

樂天桃猿隊27歲左投呂詠臻，去年9月中旬起就因右肘傷勢關機治療，並且直到今年6月才重新在二軍復出，並在本月7日被升上一軍，相隔10個月才重新回到一軍，呂詠臻露出招牌的迷人笑容說：「很開心可以比賽。」

呂詠臻去年球季轉戰樂天桃猿，後援出賽38場，共投32.2局，拿下3勝4敗12中繼，防禦率3.31，但最後一次出賽停在是9月12日，之後因右手韌帶傷勢開始漫長的養傷之路。

呂詠臻透露，去年5月底、6月初開始就有不適的狀況，之後在9月開始休養，採保守治療的方式，原本在11月可以重新開始建立強度，但遇上一段撞牆期，因此又延後到春訓才重新開始，他也把步調放慢，讓自己歸零重啟。

「遇到傷勢，心裡一定會有很多煎熬跟打擊，尤其回想這一路，又不是那麼順利的時候⋯⋯。」呂詠臻指出，這段過程他讓自己從零開始，「一步步踏實地走強度、一步步開始適應。」

今年春訓起，呂詠臻花了半年的時間，直到今年6月在二軍復出，出賽5場共投5局，被敲3支安打，有1次觸身球，送出7次三振，失1分，繳出亮眼成績單，並在下半季開打第二周就回歸一軍。

「距離上一次在一軍出賽已經快一年⋯⋯」呂詠臻坦言，能回到一軍自己很興奮，也很開心能夠再上場比賽，「自己身體的回饋有越來越好，心裡也比較踏實一點。」而歷經傷勢後歸隊，他也有感而發地說：「還是要很珍惜能夠出賽的機會。」