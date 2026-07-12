中職／羅戈本季首度降二軍因手肘卡卡 王建民：但已經好了

中信兄弟隊洋投羅戈本季首度降下二軍，投手教練王建民指出，他近期手肘感覺擠壓，因此先降下二軍，給他較多休息時間，而羅戈看完醫生、打完玻尿酸後已回報感覺好轉，預計明星賽就會正常出賽，也會在15天期滿後就回歸一軍。

羅戈本季至今出賽15場，取得5勝8敗，敗投榜上與樂天桃猿隊艾菩樂並列第一，防禦率3.70相比前兩季的2.16、1.84略差，每局被上壘率1.21、被打擊率0.252也都是3季以來最差。而他在近期連續兩場先發單場丟掉5分後，在9日本季首度降下二軍。

被問到羅戈降下二軍的原因，王建民指出，羅戈感覺手肘有點緊繃、空間變小，所以讓他有較多休息時間。一談手肘，讓媒體緊張起來，王建民馬上補一句：「但現在已經好了。」

王建民表示，羅戈本來就有骨刺問題，「去看完醫生，打了玻尿酸，就覺得有越來越好，沒有那個卡的感覺。」羅戈今天開始傳接，後天進牛棚，也不會辭退明星賽，將會正常出賽。

這是羅戈本季首度降下二軍，王建民也透露，其實原本上半季就有安排一次讓他下二軍，但後來碰到下雨，休了大概13天左右。

至羅戈降下二軍後，各隊開季一軍出發的洋投中，只剩2人不曾透過「風火輪」降下二軍輪休，分別是富邦悍將隊魔力藍、樂天桃猿隊摩爾曼。