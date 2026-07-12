中職／朱承洋腳踝仍腫脹下二軍待進一步檢查 陳冠宇暫代終結者

樂天桃猿隊終結者朱承洋在8日對上富邦悍將隊之戰，9局下登板因為補位扭傷右腳，猿隊今天將他降二軍，總教練曾豪駒表示，他的腳踝目前仍腫脹，下周會進行更精細的檢查，目前也預計由老經驗的陳冠宇暫代終結者。

朱承洋在今年出賽26場拿下15次救援成功，但8日登板關門時，2出局後因補位一壘，接獲一壘手傳球踩壘時造成「翻船」，當下表情痛苦倒地，被擔架抬下場。儘管經過幾天休息，曾總透露，目前他的腳踝還是腫脹，待下周進一步檢查後再觀察後續狀況。

猿隊進入下半季後打出4勝1敗戰績，但終結者掛傷號，曾豪駒透露，在他缺陣期間，預計會讓比較有投8、9局經驗的陳冠宇暫待守護神，「希望他可以撐起最後一道防線。」呂詠臻傷癒歸隊及邱緯綸的回歸，也剛好能及時緩解牛棚壓力。

至於內野手林承飛上周在賽前練習時被強襲球擊中頸部，曾豪駒指出，他今天已可以開始活動，但身體還是有些痠痛，還會再觀察他的恢復狀況，若之後恢復都沒有問題，就會開始在二軍開始出賽。

強打廖健富去年左肩開刀，經過半年的休養及復健，歸隊也有新進度，7日起開始在二軍出賽， 連3戰都上場打1打席，曾豪駒說：「目前防護員的設定，這幾場比賽都讓他打1次，開始去銜接比賽。」至於何時能回到一軍，曾總表示，希望讓他多打幾場，到可以應付整場比賽，狀況都沒問題的時候，再思考後續安排。