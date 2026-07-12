快訊

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／朱承洋腳踝仍腫脹下二軍待進一步檢查 陳冠宇暫代終結者

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
中華職棒富邦悍將隊8日在新莊主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿後援投手朱承洋（圖）9局登場關門，在最後一個出局數時與對手在一壘碰撞，朱承洋倒地後神色痛苦，雖驚險守下比賽卻傷退，被以擔架抬離球場。 中央社
中華職棒富邦悍將隊8日在新莊主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿後援投手朱承洋（圖）9局登場關門，在最後一個出局數時與對手在一壘碰撞，朱承洋倒地後神色痛苦，雖驚險守下比賽卻傷退，被以擔架抬離球場。 中央社

2026世足賽

樂天桃猿隊終結者朱承洋在8日對上富邦悍將隊之戰，9局下登板因為補位扭傷右腳，猿隊今天將他降二軍，總教練曾豪駒表示，他的腳踝目前仍腫脹，下周會進行更精細的檢查，目前也預計由老經驗的陳冠宇暫代終結者。

朱承洋在今年出賽26場拿下15次救援成功，但8日登板關門時，2出局後因補位一壘，接獲一壘手傳球踩壘時造成「翻船」，當下表情痛苦倒地，被擔架抬下場。儘管經過幾天休息，曾總透露，目前他的腳踝還是腫脹，待下周進一步檢查後再觀察後續狀況。

猿隊進入下半季後打出4勝1敗戰績，但終結者掛傷號，曾豪駒透露，在他缺陣期間，預計會讓比較有投8、9局經驗的陳冠宇暫待守護神，「希望他可以撐起最後一道防線。」呂詠臻傷癒歸隊及邱緯綸的回歸，也剛好能及時緩解牛棚壓力。

至於內野手林承飛上周在賽前練習時被強襲球擊中頸部，曾豪駒指出，他今天已可以開始活動，但身體還是有些痠痛，還會再觀察他的恢復狀況，若之後恢復都沒有問題，就會開始在二軍開始出賽。

強打廖健富去年左肩開刀，經過半年的休養及復健，歸隊也有新進度，7日起開始在二軍出賽， 連3戰都上場打1打席，曾豪駒說：「目前防護員的設定，這幾場比賽都讓他打1次，開始去銜接比賽。」至於何時能回到一軍，曾總表示，希望讓他多打幾場，到可以應付整場比賽，狀況都沒問題的時候，再思考後續安排。 

朱承洋 陳冠宇 中職

延伸閱讀

日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

中職／曾豪駒接爛攤？上季奪冠利多出盡 桃猿恐取代爐主兄弟

中職／狀況不好有狀況不好的打法 光總看悍將4連敗點出打擊課題

日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

相關新聞

日職／台灣重砲發威！ 林安可連兩打席開轟、2天敲3轟

台灣重砲發威！效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，今天在北海道Es Con Field對上火腿隊，首打席轟出2分砲，4局上第二打席再敲一發右外野陽春全壘打，連兩打席開轟，演出日職生涯首次單場雙響砲，且2天已轟出3發全壘打。

中職／獅隊單局10分教訓龍隊 前次單局被開魯閣是1萬3160天前

味全龍隊強勢稱霸上半季，下半季戰情卻出現反轉，今天在台南亞太主球場遭統一獅隊單局灌進10分，隊史相隔36年再次出現單局「魯閣」。

四國菁英棒球賽／鈴木泰成6局14K先發鎖韓 日本搶首勝

四國菁英棒球對抗賽日本今天首戰與韓國交手，日本隊鈴木泰成先發6局無失分，飆出14次三振，最快球速153公里；榊原七斗5安...

中職／暌違近一年重返一軍 呂詠臻傷癒歸隊「珍惜能出賽的機會」

樂天桃猿隊27歲左投呂詠臻，去年9月中旬起就因右肘傷勢關機治療，並且直到今年6月才重新在二軍復出，並在本月7日被升上一軍，相隔10個月才重新回到一軍，呂詠臻露出招牌的迷人笑容說：「很開心可以比賽。」

中職／羅戈本季首度降二軍因手肘卡卡 王建民：但已經好了

中信兄弟隊洋投羅戈本季首度降下二軍，投手教練王建民指出，他近期手肘感覺擠壓，因此先降下二軍，給他較多休息時間，而羅戈看完醫生、打完玻尿酸後已回報感覺好轉，預計明星賽就會正常出賽，也會在15天期滿後就回歸一軍。

中職／朱承洋腳踝仍腫脹下二軍待進一步檢查 陳冠宇暫代終結者

樂天桃猿隊終結者朱承洋在8日對上富邦悍將隊之戰，9局下登板因為補位扭傷右腳，猿隊今天將他降二軍，總教練曾豪駒表示，他的腳踝目前仍腫脹，下周會進行更精細的檢查，目前也預計由老經驗的陳冠宇暫代終結者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。