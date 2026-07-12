快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／狀況不好有狀況不好的打法 光總看悍將4連敗點出打擊課題

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。本報資料照片
富邦悍將隊總教練後藤光尊。本報資料照片

2026世足賽

富邦悍將隊近期吞下本季最長4連敗，在這4戰期間團隊打擊率只有0.172，總教練後藤光尊坦言打擊狀況不好，但更大問題在於狀況不好同時，如果選手能在打擊區上認知自己能做到什麼、貢獻什麼，打線並非無法串聯。

悍將上半季打下球團史最佳的34勝、排名第二，滿懷期待迎接下半季，但5場打下來只拿到1勝，暫居下半季墊底。

後藤指出，最近選手攻擊狀況沒有那麼好，每個選手的課題都不一樣，希望選手可以了解自己問題著手改善，以及打擊教練能否確實跟打者溝通，讓他們更有意識在練習中去改善自己課題。

後藤表示，「就算狀況不是那麼好，如果每個人上場，可以在打擊區上認知自己可以做到什麼、為球隊貢獻什麼，確實去做，打線是可以串連得起來的。」

此外，高薪洋投威戈神缺賽近3個月後，8日重返一軍面對樂天桃猿隊繳出6局無失分，後藤表示，「不知道有沒有達到他想要呈現的內容，但上一場表現非常好。」至於降下二軍的本土王牌李東洺，後藤表示，剛好這陣子沒有排到他的輪值，加上前一場吞敗也是個時機，讓他下去好好調整、重新再出發。

富邦悍將 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／上半季打出兩張關鍵好牌 悍將下半季拚季後賽仍待考驗

中職／光總期許悍將和隊鴨長一樣大 愛鬧邦妮只因「比較好玩」

中職／盤點上半季最大不思議 樂天、中信竟從去年爭冠變墊底

日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

相關新聞

日職／台灣重砲發威！ 林安可連兩打席開轟、2天敲3轟

台灣重砲發威！效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，今天在北海道Es Con Field對上火腿隊，首打席轟出2分砲，4局上第二打席再敲一發右外野陽春全壘打，連兩打席開轟，演出日職生涯首次單場雙響砲，且2天已轟出3發全壘打。

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

西武獅隊台灣外野手林安可連兩天開跑！昨天對上火腿隊暌違77天開轟，今天繼續先發西武先發第5棒、左外野手，首打席再掃出右外野方向的2分全壘打，日職生涯首次連續兩天炸裂。

中職／狀況不好有狀況不好的打法 光總看悍將4連敗點出打擊課題

富邦悍將隊近期吞下本季最長4連敗，在這4戰期間團隊打擊率只有0.172，總教練後藤光尊坦言打擊狀況不好，但更大問題在於狀況不好同時，如果選手能在打擊區上認知自己能做到什麼、貢獻什麼，打線並非無法串聯。

日職／林安可連兩天開轟 單場雙響砲轟3打點率西武大勝

日職西武隊隊台灣外野手林安可，近期回歸一軍後找回長打火力，本周與火腿隊系列賽兩戰先發上陣都開轟，包括今天演出單場雙響砲，本季全壘打數已累積至5轟，單場4支2、3打點，最終西武也以12:1大勝。

中職／光總期許悍將和隊鴨長一樣大 愛鬧邦妮只因「比較好玩」

富邦悍將隊本周末的賽事原本安排一軍吉祥物富藍奇、邦妮及二軍「團寵」隊鴨開球，昨天「雙寶」當主角的賽事因颱風泡湯，今天隊鴨等到好天氣，總教練後藤光尊在一軍也有掌握隊鴨消息，但今天看到「本鵝」還是嚇了一跳，「牠怎麼長那麼大！」

中職／隊鴨高規格待遇抵達新莊 悍將投教：牠不只是普通朋友

「富邦小女鵝」隊鴨今天要登上新莊棒球場投手丘開球，二軍投手教練島﨑毅陪伴牠北上，聊起「隊鴨」，島﨑毅的笑容藏不住，直言牠不只普通朋友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。