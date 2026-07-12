中職／狀況不好有狀況不好的打法 光總看悍將4連敗點出打擊課題

富邦悍將隊近期吞下本季最長4連敗，在這4戰期間團隊打擊率只有0.172，總教練後藤光尊坦言打擊狀況不好，但更大問題在於狀況不好同時，如果選手能在打擊區上認知自己能做到什麼、貢獻什麼，打線並非無法串聯。

悍將上半季打下球團史最佳的34勝、排名第二，滿懷期待迎接下半季，但5場打下來只拿到1勝，暫居下半季墊底。

後藤指出，最近選手攻擊狀況沒有那麼好，每個選手的課題都不一樣，希望選手可以了解自己問題著手改善，以及打擊教練能否確實跟打者溝通，讓他們更有意識在練習中去改善自己課題。

後藤表示，「就算狀況不是那麼好，如果每個人上場，可以在打擊區上認知自己可以做到什麼、為球隊貢獻什麼，確實去做，打線是可以串連得起來的。」

此外，高薪洋投威戈神缺賽近3個月後，8日重返一軍面對樂天桃猿隊繳出6局無失分，後藤表示，「不知道有沒有達到他想要呈現的內容，但上一場表現非常好。」至於降下二軍的本土王牌李東洺，後藤表示，剛好這陣子沒有排到他的輪值，加上前一場吞敗也是個時機，讓他下去好好調整、重新再出發。