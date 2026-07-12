日職／林安可連兩天開轟 單場雙響砲轟3打點率西武大勝

日職西武隊隊台灣外野手林安可，近期回歸一軍後找回長打火力，本周與火腿隊系列賽兩戰先發上陣都開轟，包括今天演出單場雙響砲，本季全壘打數已累積至5轟，單場4支2、3打點，最終西武也以12:1大勝。

林安可昨天擔任西武先發第3棒、左外野手，單場雙安包括在5局上從左投山崎福也手中轟出大號2分砲，暌違77天再敲全壘打，並貢獻西武單場所有得分。

今天林安可繼續先發上陣，棒次調整至第5棒、守左外野。面對火腿先發投手福島蓮，西武在首局就有攻勢，先靠洋砲尼文（Tyler Nevin）的高飛犧牲打敲回第1分。

林安可首打席在一壘有人時上場打擊，將148公里的速球轟向右外野，裁判第一時間判定是界外，但經重播輔助判決確認為界內，改判全壘打，林安可本季第4轟為一發2分砲，擊球初速178公里，也幫助西武打下3：0領先。

5局上林安可第二度站上打擊區，成為該局首名打者，逮中福島蓮142公里的速球，再次把球轟上右外野看台，形成陽春全壘打，擊球初速177公里，連兩打席開砲，替西武拉開4：0領先。這是林安可日職首次單場雙響砲，過去在中職則有過13次。

林安可後兩打席都遭到金村尚真三振，西武取得6：0領先後，7局上換上岸潤一郎接替左外野守備，林安可退場休息。此戰他4打數敲出2發全壘打，敲回3分打點，連兩戰雙安，打擊率上升至2成16。

西武打線此戰砲火猛烈，8局上面對齋藤友貴哉又是一輪猛攻，洋砲卡納里歐（Alexander Canario）敲出2分打點安打，小島大河則補上滿貫全壘打，西武單局灌進6分，將比數拉開為12：0；火腿則在9局下才破蛋追回1分。

西武先發投手隅田知一郎今天先發7局用100球，被敲4支安打，送出5次三振，沒有失分，拿下本季第7勝。