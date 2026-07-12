快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／林安可連兩天開轟 單場雙響砲轟3打點率西武大勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可今天雙響砲。 西武隊IG
林安可今天雙響砲。 西武隊IG

2026世足賽

日職西武隊隊台灣外野手林安可，近期回歸一軍後找回長打火力，本周與火腿隊系列賽兩戰先發上陣都開轟，包括今天演出單場雙響砲，本季全壘打數已累積至5轟，單場4支2、3打點，最終西武也以12:1大勝。

林安可昨天擔任西武先發第3棒、左外野手，單場雙安包括在5局上從左投山崎福也手中轟出大號2分砲，暌違77天再敲全壘打，並貢獻西武單場所有得分。

今天林安可繼續先發上陣，棒次調整至第5棒、守左外野。面對火腿先發投手福島蓮，西武在首局就有攻勢，先靠洋砲尼文（Tyler Nevin）的高飛犧牲打敲回第1分。

林安可首打席在一壘有人時上場打擊，將148公里的速球轟向右外野，裁判第一時間判定是界外，但經重播輔助判決確認為界內，改判全壘打，林安可本季第4轟為一發2分砲，擊球初速178公里，也幫助西武打下3：0領先。

5局上林安可第二度站上打擊區，成為該局首名打者，逮中福島蓮142公里的速球，再次把球轟上右外野看台，形成陽春全壘打，擊球初速177公里，連兩打席開砲，替西武拉開4：0領先。這是林安可日職首次單場雙響砲，過去在中職則有過13次。

林安可後兩打席都遭到金村尚真三振，西武取得6：0領先後，7局上換上岸潤一郎接替左外野守備，林安可退場休息。此戰他4打數敲出2發全壘打，敲回3分打點，連兩戰雙安，打擊率上升至2成16。

西武打線此戰砲火猛烈，8局上面對齋藤友貴哉又是一輪猛攻，洋砲卡納里歐（Alexander Canario）敲出2分打點安打，小島大河則補上滿貫全壘打，西武單局灌進6分，將比數拉開為12：0；火腿則在9局下才破蛋追回1分。

西武先發投手隅田知一郎今天先發7局用100球，被敲4支安打，送出5次三振，沒有失分，拿下本季第7勝。

西武 林安可 日職

延伸閱讀

日職／林安可雙安、暌違77天開轟 本季第3轟敲回西武所有分數

日職／台灣重砲發威！ 林安可連兩打席開轟、2天敲3轟

日職／林安可第3轟炸裂！ 棒打山崎福也敲大號2分彈

日職／徐若熙傷、林安可悶 兩人表現攸關台灣好手旅日模式

相關新聞

日職／台灣重砲發威！ 林安可連兩打席開轟、2天敲3轟

台灣重砲發威！效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，今天在北海道Es Con Field對上火腿隊，首打席轟出2分砲，4局上第二打席再敲一發右外野陽春全壘打，連兩打席開轟，演出日職生涯首次單場雙響砲，且2天已轟出3發全壘打。

日職／林安可連續兩天開轟！ 首打席就敲2分砲

西武獅隊台灣外野手林安可連兩天開跑！昨天對上火腿隊暌違77天開轟，今天繼續先發西武先發第5棒、左外野手，首打席再掃出右外野方向的2分全壘打，日職生涯首次連續兩天炸裂。

中職／狀況不好有狀況不好的打法 光總看悍將4連敗點出打擊課題

富邦悍將隊近期吞下本季最長4連敗，在這4戰期間團隊打擊率只有0.172，總教練後藤光尊坦言打擊狀況不好，但更大問題在於狀況不好同時，如果選手能在打擊區上認知自己能做到什麼、貢獻什麼，打線並非無法串聯。

日職／林安可連兩天開轟 單場雙響砲轟3打點率西武大勝

日職西武隊隊台灣外野手林安可，近期回歸一軍後找回長打火力，本周與火腿隊系列賽兩戰先發上陣都開轟，包括今天演出單場雙響砲，本季全壘打數已累積至5轟，單場4支2、3打點，最終西武也以12:1大勝。

中職／光總期許悍將和隊鴨長一樣大 愛鬧邦妮只因「比較好玩」

富邦悍將隊本周末的賽事原本安排一軍吉祥物富藍奇、邦妮及二軍「團寵」隊鴨開球，昨天「雙寶」當主角的賽事因颱風泡湯，今天隊鴨等到好天氣，總教練後藤光尊在一軍也有掌握隊鴨消息，但今天看到「本鵝」還是嚇了一跳，「牠怎麼長那麼大！」

中職／隊鴨高規格待遇抵達新莊 悍將投教：牠不只是普通朋友

「富邦小女鵝」隊鴨今天要登上新莊棒球場投手丘開球，二軍投手教練島﨑毅陪伴牠北上，聊起「隊鴨」，島﨑毅的笑容藏不住，直言牠不只普通朋友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。