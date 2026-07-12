中職／光總期許悍將和隊鴨長一樣大 愛鬧邦妮只因「比較好玩」

富邦悍將隊本周末的賽事原本安排一軍吉祥物富藍奇、邦妮及二軍「團寵」隊鴨開球，昨天「雙寶」當主角的賽事因颱風泡湯，今天隊鴨等到好天氣，總教練後藤光尊在一軍也有掌握隊鴨消息，但今天看到「本鵝」還是嚇了一跳，「牠怎麼長那麼大！」

隊鴨今天北上獲得高規格禮遇，搭乘九人巴來到新莊棒球場，後藤第一次見到牠，也上前摸摸他的羽毛。

「平常都在網路上看到，看到本人，發現牠怎麼長那麼大。」後藤透露，「島崎教練平常也會傳隊鴨的照片，說現在長這麼大了。」隨即話鋒一轉，「也希望選手可以和這隻鴨子（鵝）一樣，長得這麼快、這麼大隻。」

富邦悍將不只有「女鵝」，還有「女神」，本季後藤來到一軍後，與邦妮在場邊有不少打鬧畫面，且後藤都是搗蛋的一方，像是趁賽前圍圈圈喊話時偷巴邦妮的頭，也曾多次被捕捉硬拔邦妮的頭套，讓邦妮只能雙手緊緊抱頭捍衛「內餡」；5月中旬後藤自爆腰痛，邦妮也曾走到他身邊為他捶腰，還朝光總比出手拄拐杖動作虧他。

被問到此事，後藤說：「沒有什麼特別的原因，只是剛好她都在我附近，去弄她感覺比較好玩，富藍奇不會一直靠近我。」更開玩笑說：「如果她有破綻，我一定要把她的頭套拔起來。」