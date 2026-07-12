中職／隊鴨高規格待遇抵達新莊 悍將投教：牠不只是普通朋友

「富邦小女鵝」隊鴨今天要登上新莊棒球場投手丘開球，二軍投手教練島﨑毅陪伴牠北上，聊起「隊鴨」，島﨑毅的笑容藏不住，直言牠不只普通朋友。

悍將本周末兩天主題日原本安排11日「雙寶」Frankie（富藍奇）與Bonnie（邦妮）開球，12日隊鴨登場，昨天賽事因巴威颱風來襲而延賽，今天終於等到天氣放晴，隊鴨將如期在「新莊城堡」迎接自己的一軍處女秀。

隊鴨來自二軍稻江基地附近養鵝廠，逃出後改變「鵝生」，衝進悍將打擊練習現場時，先發現牠的人是防護員育君，和選手們一起將牠裝在「多喝水」箱子裡抱回去，「小朋友都說好可愛，可以養牠嗎？」從此搖身成為富邦「小公主」，島崎甚至會抱著一起辦公。

在選手、教練呵護下，從黃澄澄的小可愛一路成長為美麗的大白鵝，陪伴選手的日常訓練，成長日記受到邦迷高度關注。這回要「離嘉」到新莊棒球場開球，由於大眾運輸禁止乘客攜帶鳥禽類，悍將球團特地安排九人巴護送，由島﨑毅及防護員陪牠北上。

隊鴨來到隊上後，改變悍將二軍的生活，島﨑透露，自己每天早上到球場後，就是先幫牠洗澡、泡澡，清潔牠的大便，「牠很愛乾淨，會一直在意自己哪裡髒，一直清潔自己身體。」如果是練習日，就是帶著牠一起練習，「讓牠好好衝刺加強。」如果遇到比賽日，隊鴨就留在二軍，由教練福永春吾及翻譯幫忙照顧。

隊鴨小時候都由島﨑晚上帶回家睡，長大後先是睡副領隊林威助的辦公室，近期才剛剛換了房間。島﨑說，隊鴨來到隊上後，氣氛完全不一樣，大家笑容變多、工作起來很開心。他笑說自己隻身來到台灣，在這邊沒有什麼朋友，隊鴨對自己不只是普通朋友，更像是女朋友。

為了這次開球任務，他們行前特地詢問鵝的外出準備，找了店家準備尿布，而店家得知牠要開球後，還特地幫牠做了衣服。島﨑透露，隊鴨在二軍的練習時，「有一次全力衝刺時起飛，期待他在新莊棒球場飛起來。」但今天賽前練習讓他浮現小小擔憂，「剛剛可能人太多，讓牠有點混亂，有點擔心。」