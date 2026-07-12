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日職／台灣重砲發威！ 林安可連兩打席開轟、2天敲3轟
台灣重砲發威！效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，今天在北海道Es Con Field對上火腿隊，首打席轟出2分砲，4局上第二打席再敲一發右外野陽春全壘打，連兩打席開轟，演出日職生涯首次單場雙響砲，且2天已轟出3發全壘打。
林安可日前下二軍調整一個月，6月底回到一軍後，如今找回長程砲火，本周對上火腿隊系列賽連兩天炸裂，昨天從火腿左投山崎福也手中敲出飛上Es Con Field第二層看台的大號2分砲、單場雙安，今天火力再加溫。
今天林安可對上火腿隊先發右投福島蓮，首打席擊出右外野標竿邊落地的2分全壘打，擊球初速178公里、仰角19度，替西武打下3：0領先。4局上第2打席率先上場，再次砲轟福島蓮，掌握142公里的速球，揮出右外野方向的陽春彈，擊球初速177公里，連兩打席開轟，也替西武拉開4：0領先。
林安可近2戰敲出3發全壘打，本季全壘打數累積至5轟，超越王柏融2019年旅日第一個球季累積的3發全壘打。
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